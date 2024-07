Médio Oriente: Hezbollah reivindica ataque com 200 projéteis contra norte de Israel

O Hezbollah, grupo armado xiita libanês, reivindicou hoje um ataque com mais de 200 projéteis contra cinco objetivos militares no norte de Israel como resposta ao bombardeamento israelita de quarta-feira.

O ataque israelita provocou a morte do comandante Mohamed Niamah Nasse, do Hezbollah (Partido de Deus) no Líbano.

O Exército israelita ainda não comentou o ataque do Hezbollah.

Na quarta-feira, o exército israelita reconheceu ter morto Mohammad Naameh Nasser, que chefiava uma das três divisões regionais do Hezbollah no sul do Líbano.

Horas mais tarde, o Hezbollah lançou dezenas de foguetes katyusha e falaq com ogivas pesadas contra o norte de Israel e os Montes Golã.

Hoje, segundo a agência de notícias Associated Presse, o Hezbollah continuou a disparar foguetes de artilharia contra Israel.

Os Estados Unidos e a França continuam a manter esforços para evitar que os ataques de artilharia se transformem numa guerra direta, que receiam que possa alastrar-se a nível regional.

Israel já está envolvido numa guerra contra o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, provocada pelos ataques de 07 de outubro passado em que morreram mais de um milhar de israelitas e mais de duas centenas de pessoas foram raptadas.

Segundo as autoridades de saúde de Gaza, controladas pelo Hamas, a retaliação israelita já fez cerca de 38.000 mortos.