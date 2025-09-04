Médio Oriente: Exército israelita anuncia controlo de 40% da cidade de Gaza

O Exército israelita anunciou hoje o controlo de 40% da Cidade de Gaza, após mais de três semanas de bombardeamentos intensivos e demolições sistemáticas de edifícios como parte do seu plano de ocupação da capital do enclave palestiniano.

“Hoje, controlamos 40% da cidade. A operação continuará a expandir-se e a intensificar-se nos próximos dias”, disse o porta-voz militar israelita, Effie Defrin, numa mensagem vídeo à imprensa.

O porta-voz militar acrescentou que as equipas de duas brigadas continuam a combater no bairro de Zeitun e que outras forças de infantaria estão a manobrar no bairro de Sheikh Radwan, a norte da Cidade de Gaza.

“Continuamos a atacar sistematicamente as infraestruturas do Hamas”, acrescentou Defrin, a respeito da operação aprovada pelas autoridades israelitas, que pretende eliminar as últimas bolsas do grupo islamita palestiniano e recuperar os 48 reféns que permanecem na sua posse, dos quais se estima que 20 estejam vivos.

O plano prevê a ocupação total da Faixa de Gaza e a deportação forçada de centenas de milhares dos seus habitantes, numa região do enclave que a ONU já declarou que se encontra afetada pela fome.

Segundo fontes das autoridades de saúde do enclave palestiniano citadas pela estação televisiva Al-Jazeera, os ataques israelitas provocaram hoje a morte de 69 pessoas na Faixa de Gaza, incluindo 39 na capital do território.

Num único ataque hoje contra o bairro de Al-Tuffah, segundo o porta-voz da Defesa Civil do território, Mahmud Basal, cinco pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas, incluindo crianças.

O número de mortos no conflito na Faixa de Gaza desde o início da ofensiva israelita ultrapassou os 64 mil, informaram hoje as autoridades locais controladas pelo Hamas.

Segundo o Ministério da Saúde do território, o total de mortos em quase dois anos de guerra inclui cerca de 400 pessoas dadas como desaparecidas, mas que tiveram entretanto os óbitos confirmados.

O número total de vítimas mortais aumentou para 64.231 e os feridos contabilizados são 161.583, de acordo com os novos dados.

A guerra em curso na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque liderado pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, onde fez 1.200 mortos, na maioria civis, e 251 reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva em grande escala no enclave palestiniano, que destruiu a quase totalidade das infraestruturas do território e provocou um desastre humanitário sem precedentes na região.