Médio Oriente: EUA preparam resolução para ONU autorizar força internacional em Gaza

Os Estados Unidos da América estão a preparar uma resolução a apresentar nas Nações Unidas para autorizar o envio de uma força multinacional para a Faixa de Gaza no âmbito do acordo de cessar-fogo em vigor.
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, indicou que irá ser abordada a questão no domingo, numa reunião no Qatar.
“Muitos dos países que manifestaram a sua intenção de participar, seja economicamente, com pessoal ou ambos, vão precisar disso (uma resolução da ONU) porque as suas leis nacionais assim o exigem, por isso temos uma equipa inteira a trabalhar nisso”, disse durante a sua viagem entre Israel e o Qatar, segundo o jornal israelita The Times of Israel.
“Penso que, em última análise, o objetivo da força de estabilização é deslocar essa linha até cobrir, esperemos, toda a Faixa de Gaza, o que significa que toda a Faixa de Gaza será desmilitarizada” disse Rubio aos jornalistas no avião que o levava de Israel para o Qatar.
Por outro lado, o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, informou que Rubio falou por telefone com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e discutiram “as medidas coletivas para aplicar o Plano Integral para Acabar com o Conflito em Gaza do presidente Donald Trump” e reafirmou a “relação estratégica entre os Estados Unidos e Israel”.
“Penso que, em última análise, o objetivo da força de estabilização é deslocar a linha até cobrir, esperemos, toda a Faixa de Gaza, o que significa que toda a Faixa de Gaza será desmilitarizada” disse Rubio aos jornalistas no avião que o levava de Israel para o Qatar.
Israel destacou que Netanyahu e Rubio discutiram a viagem do político norte-americano a Israel, sendo o primeiro-ministro israelita agradeceu a Rubio pelo seu apoio e convidou-o a voltar a visitar o país.
Ambos expressaram o seu compromisso de continuar com a “estreita cooperação e promover os interesses e valores comuns que unem os Estados Unidos e Israel, em primeiro e mais importante lugar, o retorno dos corpos de reféns mortos, bem como o desarmamento do Hamas e a desmilitarização da Faixa de Gaza”.
O chefe da diplomacia americana foi o último de uma série de altos funcionários americanos a visitar Israel esta semana, depois do enviado Steve Witkoff, do genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, e do vice-presidente JD Vance, para tentar consolidar o frágil cessar-fogo.
Nos termos deste acordo, paralelamente à retirada progressiva do exército israelita, iniciada com a entrada em vigor do cessar-fogo a 10 de outubro, o plano americano prevê que o Hamas seja excluído da futura governação da Faixa de Gaza, onde tomou o poder pela força em 2007, e que o seu arsenal seja destruído.
Israel e Hamas anunciaram no dia oito de outubro um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, primeira fase de um plano de paz proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após negociações indiretas mediadas pelo Egipto, Qatar, Estados Unidos e Turquia.
Esta fase da trégua envolve a retirada parcial do Exército israelita para a denominada “linha amarela” demarcada pelos Estados Unidos, linha divisória entre Israel e Gaza, a libertação de 20 reféns em posse do Hamas e de 1.950 presos palestinianos.
O cessar-fogo visa por fim a dois anos de guerra em Gaza, desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.
A retaliação de Israel já provocou mais de 68 mil mortos e cerca de 170.000 feridos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza (tutelado pelo Hamas), que a ONU considera credíveis.
O Poder Local
Decorrem por estes dias diversas cerimónias de posse de autarcas que marcam o início de um novo ciclo no Poder Local.
São presidentes de Assembleia,...
Cuidar da saúde mental não é luxo: é infraestrutural. Numa sociedade que mede valor em produtividade e presença online, o autocuidado funciona como travão...
“Mais vale um cão vivo do que um leão morto” - Eclesiastes 9:1-12.
Salomão com esta frase bíblica, escreve sobre o destino comum a todas as pessoas, ou...
Esta semana ficou marcada pela presença do Dr. José Pedro Aguiar-Branco na Região Autónoma da Madeira. A visita do Presidente da Assembleia da República...
Pai, lembras-te de mim?Eu sou aquela voz pequeninaque te chamava no meio da noitequando os monstros se escondiam no escuroe tu chegavas... sempre.
Lembras-te...
Estabilizados os ânimos, falemos então sobre as “autárquicas” na Madeira.
Vitória inequívoca do PSD/Madeira, Partido da Autonomia, dada a esmagadora quantidade...
DO FIM AO INFINITO
O miúdo segurava o mapa-múndi desajeitadamente, porque era muito grande e ele muito pequeno, ou melhor, cada um era mais ou menos do tamanho do outro,...
As eleições autárquicas de 12 de outubro deixaram, na Madeira, um conjunto de sinais claros sobre o estado atual da política regional e local. Talvez por...
Antigamente, fazer a cama dos noivos era quase tão obrigatório como casar-se. Não havia volta a dar. Podia-se dispensar muita coisa, mas essa tradição,...
Com a rápida adoção das criptomoedas em Portugal, cada vez mais investidores estão recorrendo a modelos de mineração em nuvem devido às suas baixas barreiras de entrada e altos retornos....
O Jubileu do Escutismo Madeira contou, este sábado, com a participação de cerca de 500 escuteiros, provenientes de diversos Agrupamentos da Região, numa...
Carlos Gonçalves recebeu na noite deste sábado o Prémio Carreira, durante a gala comemorativa do 79.º aniversário do Conservatório – Escola de Artes da...
Os Estados Unidos da América estão a preparar uma resolução a apresentar nas Nações Unidas para autorizar o envio de uma força multinacional para a Faixa...
O Benfica subiu hoje provisoriamente ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o Arouca, por 5-0, em jogo da nona jornada no...
O Al Nassr, orientado pelo treinador português Jorge Jesus, venceu hoje por 2-0 em casa do Al Hazem, com golos de João Félix e Cristiano Ronaldo, para...
O Irão declarou hoje falência de um dos maiores bancos privados do país por perdas acumuladas de 5,2 mil milhões de dólares (4,5 mil milhões de euros),...
Milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Valência, Espanha, exigindo a demissão do presidente do governo autónomo da Comunidade Valenciana pela forma...
A candidata independente de esquerda Catherine Connolly venceu as eleições presidenciais de sexta-feira na Irlanda, com mais de 63% dos votos, de acordo...
Cerca de meia centena de manifestantes marcou hoje presença na manifestação “Não nos atirem burcas para os olhos” na Avenida dos Aliados, no Porto, vincando...
Um cardeal norte-americano celebrou hoje uma missa tradicional em latim no Vaticano com a permissão explícita do Papa Leão XIV, emocionando os católicos...