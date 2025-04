O mau tempo que afeta o norte de Itália já provocou uma vítima mortal, com um idoso a ser encontrado hoje à tarde sem vida no interior da sua casa, na zona metropolitana de Turim, supostamente por afogamento.

De acordo com as primeiras informações, a vítima, um homem de 92 anos, terá morrido afogado dentro da sua própria habitação, invadida por água e lama, na aldeia de Monteu da Po, 32 quilómetros a nordeste de Turim, capital da região de Piemonte, severamente afetada por chuvas torrenciais, que fizeram transbordar o rio.

As tentativas de salvamento por parte dos bombeiros e dos ‘carabinieri’ (guarda militarizada) revelaram-se inúteis.

Minutos antes de o rio inundar as ruas de Monteu da Po, o vereador local, Giuseppe Deluca, lançara uma mensagem através da rede social Facebook a dar conta de “uma catástrofe” e a apelar à população para não sair de casa.

O mau tempo que atinge esta semana o norte de Itália, com particular violência hoje, colocou a região de Piemonte sob alerta vermelho, com chuvas torrenciais, trovoadas e ventos fortes a causarem inundações, a condicionarem o tráfego rodoviário e a interromperem os serviços ferroviários, provocando ainda danos em infraestruturas.

Uma ponte que ligava as localidades de Mongrando e Borriana caiu depois de um dos pilares ceder à violência do fluxo violento de água do rio Elvo, mas neste caso não há registo de vítimas.

Embora a região de Piemonte seja a mais afetada pelas condições meteorológicas extremas que atingem Itália – levando mesmo ao encerramento da linha ferroviária internacional e da autoestrada que liga França a Itália –, outras regiões estão também sob alerta laranja, designadamente as vizinhas Lombardia, cuja capital é Milão, e o Vale de Aosta, onde há um risco elevado de avalanches e metade da região ficou sem eletricidade, sobretudo na sequência da queda de árvores.

Na região da Lombardia, registaram-se inundações na província de Pavia e cerca de 200 pessoas tiveram de ser retiradas entre as localidades de Vercelli e Verbano, enquanto no montanhoso Vale de Aosta, junto à fronteira com França, a tempestade provocou uma forte queda de neve, causando o encerramento de estradas e do túnel de São Bernardo.

Em Milão, os parques da cidade foram igualmente encerrados devido à chuva e ventos fortes, enquanto mais a sul, na capital, Roma, os serviços de proteção civil foram chamados a intervir em mais de uma centena de situações, sobretudo devido à queda de árvores.

As autoridades esperam que a situação de emergência termine ainda hoje, com a previsão de uma ligeira melhoria das condições meteorológicas na sexta-feira e sábado.