Manifestações em Berlim contra Israel juntam entre 60 a 100 mil pessoas

Entre 60 a 100 mil pessoas participaram hoje em diversos protestos em Berlim contra o genocídio em Gaza, convocados por várias organizações da sociedade civil, numa das maiores mobilizações na Alemanha desde o início da ofensiva israelita.

Segundos dados da polícia, até 60 mil participaram na marcha principal, que decorreu de forma “absolutamente pacífica”, disse a porta-voz da polícia alemã citadas pela agência espanhola de notícias, a Efe, nas quais ressalvou que outro protesto secundário pela Palestina, no bairro de Kreuzberg, teve de ser dispersado após a prática de crimes e a detenção de vários participantes pela polícia.

A porta-voz explicou que entre os crimes em questão estavam casos de resistência à autoridade, uso de objetos pirotécnicos não autorizados e uso de símbolos anticonstitucionais.

Em vídeos divulgados nas redes sociais desta marcha, convocada sob o lema ‘Unidos pela Libertação’, podem ser vistas disputas entre a polícia e os manifestantes, enquanto na sua conta do X as forças da ordem relataram uma “emergência médica” que ocorreu durante uma detenção e afirmaram que a pessoa em questão está a receber cuidados de saúde.

Os organizadores da marcha principal deste sábado, uma plataforma que reúne ONGs, ativistas e a comunidade palestiniana e que também recebeu o apoio do partido La Izquierda, tinham como objetivo bater um recorde de participantes e garantiram que, no total, cerca de 100 mil pessoas saíram às ruas de Berlim.

“Levamos às ruas a opinião da maioria da população e enviamos um sinal claro a Friedrich Merz e ao governo: o fim de todos os acordos de armamento com Israel, a pressão através de sanções e o reconhecimento da Palestina já deveriam ter ocorrido há muito tempo”, declarou a líder do partido La Izquierda, Ines Schwerdtner, de acordo com um comunicado divulgado no final da marcha.

Já em junho, cerca de 50 mil manifestantes juntaram-se em Berlim em prol de Gaza, de acordo com números dos organizadores, embora naquela ocasião a polícia tenha mencionado um número muito menor de manifestantes.

Neste sábado, a marcha principal terminou no Monumento da Vitória, no parque central de Tiergarten, onde estão previstas apresentações musicais de vários artistas durante o serão.

O manifesto da convocatória exigia que o governo alemão abandonasse qualquer tipo de cooperação militar com Israel e empregasse “todas as medidas possíveis” para conseguir um cessar-fogo imediato e a entrada de ajuda humanitária em Gaza.