Manifestações em Berlim contra Israel juntam entre 60 a 100 mil pessoas

Entre 60 a 100 mil pessoas participaram hoje em diversos protestos em Berlim contra o genocídio em Gaza, convocados por várias organizações da sociedade civil, numa das maiores mobilizações na Alemanha desde o início da ofensiva israelita.
Segundos dados da polícia, até 60 mil participaram na marcha principal, que decorreu de forma “absolutamente pacífica”, disse a porta-voz da polícia alemã citadas pela agência espanhola de notícias, a Efe, nas quais ressalvou que outro protesto secundário pela Palestina, no bairro de Kreuzberg, teve de ser dispersado após a prática de crimes e a detenção de vários participantes pela polícia.
A porta-voz explicou que entre os crimes em questão estavam casos de resistência à autoridade, uso de objetos pirotécnicos não autorizados e uso de símbolos anticonstitucionais.
Em vídeos divulgados nas redes sociais desta marcha, convocada sob o lema ‘Unidos pela Libertação’, podem ser vistas disputas entre a polícia e os manifestantes, enquanto na sua conta do X as forças da ordem relataram uma “emergência médica” que ocorreu durante uma detenção e afirmaram que a pessoa em questão está a receber cuidados de saúde.
Os organizadores da marcha principal deste sábado, uma plataforma que reúne ONGs, ativistas e a comunidade palestiniana e que também recebeu o apoio do partido La Izquierda, tinham como objetivo bater um recorde de participantes e garantiram que, no total, cerca de 100 mil pessoas saíram às ruas de Berlim.
“Levamos às ruas a opinião da maioria da população e enviamos um sinal claro a Friedrich Merz e ao governo: o fim de todos os acordos de armamento com Israel, a pressão através de sanções e o reconhecimento da Palestina já deveriam ter ocorrido há muito tempo”, declarou a líder do partido La Izquierda, Ines Schwerdtner, de acordo com um comunicado divulgado no final da marcha.
Já em junho, cerca de 50 mil manifestantes juntaram-se em Berlim em prol de Gaza, de acordo com números dos organizadores, embora naquela ocasião a polícia tenha mencionado um número muito menor de manifestantes.
Neste sábado, a marcha principal terminou no Monumento da Vitória, no parque central de Tiergarten, onde estão previstas apresentações musicais de vários artistas durante o serão.
O manifesto da convocatória exigia que o governo alemão abandonasse qualquer tipo de cooperação militar com Israel e empregasse “todas as medidas possíveis” para conseguir um cessar-fogo imediato e a entrada de ajuda humanitária em Gaza.
Casas.
O direito à casa saltou para o topo das prioridades das famílias, dos partidos, das instituições em geral.
É assim em qualquer concelho da Madeira....
Falar mal da Justiça é falar mal da nossa sociedade como um todo.
Porque a Justiça é sempre o reflexo de todos nós enquanto comunidade.
Por isso, temos...
Três temas para refletir neste início de Outono
Adivinha quem vem avisar
Anteontem, após o tremor de terra ao largo das Desertas, li na página da RTP um...
Liturgia é um complexo de actos cerimoniais, religiosos ou laicos, realizados a título de serviço público para, em determinadas circunstâncias, a estas...
DO FIM AO INFINITO
Ele sentia-se, de facto, perdido no vazio de si e a dor na cabeça estava mais forte, mas também começava a vibrar com a feitiçaria da conversa com desconhecidos,...
Hoje perde-se em todo o lado.
As nêsperas, os araçaís, as laranjas, as peras, os peros, os figos, as uvas, etc. Eram tudo frutas que noutros tempos quase...
Em 2021, num contexto particularmente exigente, integrei a equipa da coligação PSD/CDS que assumiu os destinos da maior Junta de Freguesia da Madeira,...
o próximo dia 6 de outubro celebra-se o Dia Internacional da Geodiversidade. Esta data, ainda recente no calendário mundial, procura chamar a atenção para...
No mês em que se sinaliza o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, relembremos que este é um grave problema de saúde pública, com consequências emocionais,...
PALAVRAS APENAS
Tento lavrar o silêncio nas paisagens que os meus olhos recolhem, todos os dias. São paisagens tristes, cheias de vazios que perderam o sentido. São lugares...
O #Renault4 #ETech #elétrico viajou por gerações, e regressou pronto para se fazer à estrada. Reiventado, com abertura de bagageira de 2,20m e capacidade de 420L, mais do que um novo...
As autoridades venezuelanas realizaram vários exercícios militares de defesa da soberania que incluíram o destacamento de vários sistemas de mísseis antiaéreos...
Os membros portugueses da Flotilha Global Sumud rejeitaram hoje entregar a ajuda humanitária destinada a Gaza, em resposta à sugestão feita pelas autoridades...
Alguns milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Buenos Aires para exigir justiça e denunciar os feminicídios após o assassinato, esta semana, de três...
Anote a chave premiada do sorteio do Totoloto deste sábado: 4 5 17 30 36 + 10.
Veja se foi o feliz contemplado e consulte o site dos Jogos da Santa Casa...
Uma suspeita de morte a tiro causou alvoroço esta noite em Santo António.
O caso levou ao local a EMIR e a Cruz Vermelha, bem como a PSP.
Um fonte disse...
O Sporting igualou hoje, provisoriamente, o líder FC Porto na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no reduto do Estoril Praia por 1-0,...
A candidatura ‘Funchal Sempre Melhor’, liderada por Jorge Carvalho, esteve este sábado à tarde nas zonas altas de Santo António.
De acordo com um comunicado,...
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje todos os distritos continentais sob aviso amarelo no domingo, mantendo-se o aviso laranja...
O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão classificou hoje a situação em Gaza como um “pesadelo humanitário”, um “inferno na Terra”, e reiterou o apoio...
Entre 60 a 100 mil pessoas participaram hoje em diversos protestos em Berlim contra o genocídio em Gaza, convocados por várias organizações da sociedade...