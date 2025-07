A maioria dos jovens europeus prefere viver em democracia, mas mais de um em cada cinco admite escolher um governo autoritário, revela um estudo apresentado esta semana.

“Entre os jovens que se situam politicamente à direita do centro e que se sentem economicamente desfavorecidos, a aprovação da democracia desce para apenas um terço”, revela Thorsten Faas, politólogo da Universidade Livre de Berlim.

“Estes números mostram que a democracia está sob pressão - tanto do exterior como do interior”, acrescentou um dos autores do estudo do instituto YouGov para a Fundação Tui, que financia projetos dedicados à juventude na Europa.

Mais de metade (57%) dos jovens na Europa prefere sem reservas a democracia a outras formas de governo, com o nível mais elevado de aprovação na Alemanha (71%).

A Fundação Tui tem vindo a realizar este estudo desde 2017. Este ano, foram inquiridas 6.700 pessoas entre os 16 e os 26 anos na Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Itália, Grécia e Polónia.

Os jovens tornaram-se mais críticos em relação à imigração, com 38% a considerar que deveria ser mais restrita. Em 2021 a percentagem era de 26%.

“Numa comparação entre países, as atitudes mais céticas encontram-se na Polónia, Grécia e Espanha”, sendo significativamente menor em Itália, que também é fortemente afetada pela migração.

O estudo revela também uma considerável insatisfação com o funcionamento do respetivo sistema político.

Apenas 6% dos inquiridos afirmam que o sistema político do seu país funciona perfeitamente bem e não precisa de ser alterado. Também na Alemanha, a percentagem é de apenas 9%.

Para a maioria dos jovens, a continuação dos seus países como membros da União Europeia (UE) não é tema de debate, com 66% a classificar a adesão como boa. Na Alemanha esse valor chega aos 80%.

No entanto, 40% dos inquiridos afirmam que o funcionamento da UE não é particularmente democrático; 53% criticam a UE por estar demasiado preocupada com pequenos pormenores em vez de se concentrar no essencial e 51% concordam com a afirmação “A UE é uma boa ideia, mas é muito mal implementada”. Os gregos são os mais insatisfeitos.

Os jovens sentem-se cada vez menos representados pelo Parlamento Europeu. Em 2019, 21% dos inquiridos admitiram sentir-se fortemente ou muito fortemente representados pelos eurodeputados, mas este número desceu agora para 15%.

“A forma como as pessoas vivem o funcionamento do sistema político está intimamente ligada à forma como vivem a sua vida quotidiana”, afirma Faas, revelando que, apesar de são ser uma boa notícia à partida, pode ser transformada dando aos jovens aquilo que lhes falta.

“Apenas 37% descrevem a sua situação financeira como (bastante) boa (...) 66% não se sentem seguros nas ruas à noite, 53% não se sentem seguros nas discotecas e nos pubs. Portanto, há muito a fazer”, sustentou.

O estudo aponta ainda o espetro político em que se situam os jovens europeus com 19% à direita, enquanto há quatro anos eram 14%. Um terço (33%) vê-se no centro político e 32% descrevem-se como sendo de esquerda. Os restantes 16% não especificaram ou não sabem.