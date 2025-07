O Japão ordenou a evacuação de uma ilha num arquipélago remoto, hoje atingida por um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter, depois de terem sido registados mais de 900 tremores em 10 dias.

Os 89 residentes da Ilha de Akuseki, parte do arquipélago de Tokora, no sul do Japão, foram instados a abandonar as suas casas, afirmou uma autoridade municipal, acrescentando que as pessoas foram levadas para “um pátio de uma escola” da ilha.

Um grupo de ilhas no sudoeste do Japão foi atingido por mais de 900 sismos desde 21 de junho, alguns atingindo magnitudes de cerca de 5,0 na escala de Richter.

O Observatório Meteorológico Regional de Kagoshima alertou na quarta-feira a população para tremores fortes, uma vez que existe a possibilidade de outros sismos com magnitude superior a 5.

Para já, nenhum dano significativo foi relatado e, segundo o diretor da Divisão de Observação de Sismos e Tsunamis da Agência Meteorológica do Japão (JMA), Ayataka Ebita, não há risco de ‘tsunami’ (grande maremoto) após o sismo de hoje.

“Fiquem atentos a sismos de magnitude semelhante num futuro próximo”, sublinhou, no entanto.

Sete das 12 ilhas isoladas de Tokora são habitadas, com uma população total de cerca de 700 habitantes.

“Nas zonas onde os tremores foram fortes, o risco de derrocadas de casas e deslizamentos de terras aumenta”, alertou ainda o responsável.

Um período semelhante de intensa atividade sísmica aconteceu na região de Tokora em setembro de 2023, tendo sido registados 346 sismos, segundo a JMA.

O Japão é um dos países mais ativos sismicamente do mundo, localizado sobre quatro grandes placas tectónicas ao longo da orla ocidental do chamado “Anel de Fogo” do Pacífico.

O arquipélago, que alberga aproximadamente 125 milhões de pessoas, sofre normalmente cerca de 1.500 tremores de terra por ano e é responsável por cerca de 18% dos sismos do mundo.

Em 2011, um sismo de magnitude 9,0 desencadeou um ‘tsunami’ que fez 18.500 mortos ou desaparecidos e provocou um colapso na central nuclear de Fukushima.