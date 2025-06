Israel e o Irão aceitaram hoje o plano de cessar-fogo proposto pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, para pôr fim “à guerra de 12 dias” que afetou o Médio Oriente.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse hoje que Israel tinha acordado um cessar-fogo bilateral com o Irão em coordenação com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A televisão estatal iraniana informou que o cessar-fogo entrou em vigor às 07:30 (05:30 em Lisboa).

Segundo a agência de notícias norte-americana Associated Press, um alto funcionário da Presidência dos Estados Unidos, que insistiu no anonimato, Donald Trump estabeleceu contacto direto com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para garantir o cessar-fogo.

A Administração norte-americana tem afirmado que o bombardeamento de sábado contra as instalações nucleares do Irão ajudou a levar o Governo de Israel a concordar com o cessar-fogo e que o Qatar ajudou a mediar o acordo.

Até ao momento, não é claro qual o papel desempenhado pelo ayatollah Ali Khamenei, líder do Irão, nas conversações.

O líder iraniano afirmou anteriormente nas redes sociais que não se renderia.

Os ataques israelitas continuaram em cidades iranianas até pouco antes das 04:00 da manhã (02:00 em Lisboa), seguidos de barragens iranianas que fizeram com que a população israelita procurasse abrigo antiaéreo.

Uma hora depois de ter expirado o prazo para o Irão suspender os ataques, Trump publicou uma mensagem nas redes sociais:

“O CESSAR-FOGO ESTÁ AGORA EM EFEITO. POR FAVOR, NÃO O VIOLEM! DONALD J. TRUMP, PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS!”, escreveu.

O anúncio do acordo ocorreu depois de Teerão ter lançado, na segunda-feira à noite, um ataque com mísseis contra uma base militar norte-americana no Qatar além de ter atingido territórios no sul de Israel e que provocou mortos e feridos.

Na mesma altura, Israel lançou ataques aéreos contra vários pontos do Irão antes do amanhecer.

Netanyahu disse hoje que informou ao Gabinete de Segurança de Israel na noite de segunda-feira que Israel tinha alcançado todos os objetivos de guerra “na operação de 12 dias” contra o Irão.

A operação israelita, com a participação dos Estados Unidos, incluiu o “afastamento” da ameaça dos programas de mísseis nucleares e balísticos do Irão.

Netanyahu disse também que Israel “atingiu” a liderança militar de Teerão além da destruição de várias instalações governamentais tendo conseguido, frisou, controlar o espaço aéreo de Teerão.

“Israel vai responder energicamente a qualquer violação do cessar-fogo”, afirmou Netanyahu.

Os aeroportos de Israel estão fechados desde o início da guerra com o Irão, mas alguns voos de emergência começaram a chegar e a partir nos últimos dias.

Na madrugada, a Qatar Airways retomou os voos depois de o Qatar ter encerrado o espaço aéreo devido ao ataque iraniano à base aérea de Al Udeid.

Em Israel, pelo menos 24 pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas na guerra.

Os ataques israelitas contra o Irão mataram pelo menos 974 pessoas e feriram outras 3.458, de acordo com o grupo Human Rights Activists, com sede em Washington.