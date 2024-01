Irão declara que ataques na Síria, Iraque e Paquistão foram uma “mensagem”

A declaração do diplomata do Irão foi a resposta a uma questão sobre se os ataques contra os países eram uma “mensagem” dirigida a Israel mas Kanani não detalhou.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Naser Kanani, declarou hoje que os ataques com mísseis no Iraque, Síria e Paquistão, na semana passada, foram um ato de segurança nacional e uma ”mensagem”.

“Os crimes sionistas (Israel) não ficarão impunes. O Irão vai responder à sua maneira aos crimes israelitas”, afirmou.

Na semana passada, o Irão atacou com mísseis e drones “alvos” do Estado Islâmico na Síria, supostas bases israelitas no Iraque e um grupo extremista sunita no Paquistão, afirmando que queria vingar as vítimas dos ataques de Kerman e Rask e a morte de três membros da Guarda Revolucionária.

Teerão afirmou que o ataque em Erbil, a capital do Curdistão iraquiano, tinha como alvo o quartel-general de segurança de Israel na região, matando quatro pessoas.

No Paquistão, os atentados mataram duas crianças e Islamabade respondeu com ataques contra território iraniano e “grupos terroristas suspeitos”, matando nove pessoas.

Poucos dias depois, um ataque a um edifício residencial em Damasco matou os cinco membros da Guarda Revolucionária que trabalhavam como conselheiros militares na Síria, bem como quatro sírios contratados pelas milícias iranianas, dois libaneses e um iraquiano.

Três mortos, incluindo dois generais, foram sepultados hoje em Teerão, em que foram referidos apelos à vingança contra Israel.

Os bombardeamentos iranianos ocorrem numa altura do agravamento da situação militar no Médio Oriente devido à guerra em Gaza e no quadro de repetidos ataques de milícias pró-iranianas no Iraque contra posições dos Estados Unidos no país e na Síria.