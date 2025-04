Uma influenciadora franco-argelina foi hoje condenada em Lyon (centro-leste da França) a uma pena de prisão suspensa de nove meses por fazer ameaças de morte a opositores do regime argelino nas redes sociais.

O Tribunal Penal de Lyon também condenou Sofia Benlemmane a 200 horas de serviço comunitário e ordenou a suspensão do seu acesso às redes sociais TikTok e Facebook por seis meses, numa altura em que se agravam novamente as tensões entre Paris e Argel.

Sofia Benlemmane, seguida por mais de 350 mil pessoas no TikTok e no Facebook, é visada por várias publicações em vídeo. Num desses conteúdos, insulta em direto outra mulher, dizendo: “Vai-te lixar tu e a tua França”, e ainda: “Espero que sejas morta, espero que te matem”.

Durante o julgamento, realizado em meados de março em Lyon, o procurador classificou as declarações como “particularmente graves e carregadas de ódio, sem qualquer lugar numa democracia”, tendo pedido uma pena de um ano de prisão com pena suspensa.

Com 54 anos e atualmente sob controlo judicial, Sofia Benlemmane foi detida em janeiro. Em 2001, já tinha sido condenada a sete meses de prisão com pena suspensa por ter invadido o relvado com uma bandeira argelina durante um jogo amigável entre França e Argélia.

O clima entre as duas capitais voltou a agravar-se na semana passada, após a detenção em França de um agente consular argelino, acusado de envolvimento no rapto, um ano antes, de um influenciador opositor ao regime de Argel. Em resposta, a Argélia anunciou segunda-feira a expulsão, no prazo de 48 horas, de 12 funcionários consulares franceses.

As relações entre os dois países já se encontravam tensas desde o verão de 2024, devido a divergências sobre o estatuto do Saara Ocidental, questões migratórias e a detenção do escritor franco-argelino Boualem Sansal, recentemente condenado a cinco anos de prisão na Argélia, onde já se encontrava encarcerado.

Este caso junta-se ao de vários outros influenciadores argelinos levados à justiça – dois dos quais já foram condenados – por conteúdos considerados ameaçadores publicados nas redes sociais.

Além de Sofia Benlemmane, o influenciador argelino conhecido como “Zazou Youssef” foi condenado, em fevereiro, a 18 meses de prisão efetiva e proibido de entrar em território francês durante dez anos, por ter apelado, no TikTok, à prática de atentados em França e de atos de violência na Argélia.

Outro influenciador, “Doualemn”, que tinha apelado num vídeo a “dar uma valente lição” a um opositor ao regime argelino, foi condenado, em março, a cinco meses de prisão com pena suspensa. A França tentou, sem sucesso, extraditá-lo para a Argélia.

Já “Imad Tintin”, acusado de incitação à prática de atos terroristas em França, será julgado a 23 de maio.