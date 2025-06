A autópsia realizada esta quinta-feira no Hospital Bali Mandara, em Bali, confirmou a causa da morte de Juliana Marins, a brasileira que faleceu após cair num trilho do vulcão Rinjani, localizado na ilha de Lombok, na Indonésia.

De acordo com o especialista forense Ida Bagus Alit, citado pelo portal G1, foram encontradas escoriações, arranhões e fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa, lesões que causaram danos em órgãos internos e hemorragias significativas.

“A principal causa da morte foram ferimentos na caixa torácica e nas costas”, explicou o médico, acrescentando que a jovem terá falecido cerca de 20 minutos após a queda.

”Por exemplo, havia um ferimento na cabeça, mas nenhum sinal de hérnia cerebral, que geralmente ocorre de várias horas a vários dias após o trauma. Da mesma forma, no tórax e no abdómen, houve sangramento significativo, mas nenhum órgão apresentou sinais de retração que indicassem sangramento lento. Isso sugere que a morte ocorreu logo após os ferimentos”, referiu.

Recorde-se que o resgate do corpo demorou quatro dias, com as autoridades a justificarem o atraso com mau tempo e terreno acidentado. No entanto, a família da vítima aponta possíveis falhas e negligência na condução das buscas.