A Boeing disponibilizou-se hoje para ajudar a Air India na investigação do acidente ocorrido na cidade indiana de Ahmedabad com um dos aparelhos do construtor aeronáutico norte-americano.

“Estamos em contacto com a Air India a propósito do voo 171 e estamos prontos para os apoiar”, declarou o grupo num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

“Os nossos pensamentos estão com os passageiros, a tripulação, os socorristas e todas as pessoas envolvidas”, acrescentou.

O avião, um Boeing 787-8 Dreamliner, despenhou-se com 242 pessoas a bordo numa zona residencial pouco depois de descolar do aeroporto de Ahmedabad, no noroeste da Índia, com destino a Londres-Gatwick.

Sete portugueses figuram na lista de passageiros, segundo a Air India, bem como 169 indianos, 53 britânicos e um canadiano.

Trata-se do primeiro acidente de sempre a envolver um Boeing 787 Dreamliner, disse à AFP uma fonte da aviação, confirmando bases de dados consultadas pela agência francesa.

O avião é um jato de longo curso que entrou em serviço em 2011 e pode transportar entre 248 e 330 pessoas.

Desde então, foi adotado por mais de 80 companhias aéreas em todo o mundo.

A Boeing está “a trabalhar para recolher mais informações”, disse um porta-voz do grupo norte-americano à AFP.

A polícia indiana, que tinha admitido que não haveria sobreviventes entre os ocupantes do avião, anunciou ter recuperado 204 corpos no local do acidente, ocorrido pela hora de almoço.

O avião despenhou-se com os depósitos cheios de combustível, dado que acabara de descolar do aeroporto de Ahmedabad, uma cidade com mais de cinco milhões de habitantes.