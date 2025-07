O incêndio florestal em Paüls, Tarragona, em Espanha, está a provocar detonações de bombas e artefactos da Guerra Civil, espalhados há mais de oito décadas em terrenos onde houve confrontos durante o conflito, e agora estão em chamas.

Segundo fontes do corpo de bombeiros da Generalitat, as explosões não causaram ferimentos pessoais nem prejudicaram os esforços de combate ao fogo.

De facto, este tipo de detonação é comum em incêndios em zonas onde houve confrontos durante a Guerra Civil, e os bombeiros já estão a trabalhar com precaução e a tomar medidas tendo em conta este facto.

Os habitantes das aldeias afetadas pelo incêndio, que começou em Paüls na segunda-feira, afirmam ter ouvido as explosões, embora, apesar das bombas terem-se deteriorado com o passar do tempo e não representarem o mesmo perigo que tinham quando foram fabricadas.

“Na zona queimada, em abril de 1938, durante cerca de vinte dias, houve combates intensos, no âmbito da ofensiva de Aragão. E nesse confronto foi utilizada muita artilharia, fogo, morteiros e granadas”, explica o historiador Andreu Caralt, autor do livro ‘Paüls. Guerra i maquis al Port” (Onada Edicions).

Caralt sublinha que, depois da guerra terminar, “havia vizinhos que recolhiam ali estilhaços”.