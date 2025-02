Um homem armado com facas que se lançou sobre um grupo de polícias “sem dizer uma palavra” foi morto pelas forças de segurança hoje na manhã na região parisiense, de acordo com a polícia de Paris.

Os “agentes da polícia local responderam a um homem sentado numa paragem de autocarro, com uma faca em cada mão” por volta das 07:00 horas locais (06:00 de Lisboa) em Dugny, em Seine-Saint-Denis no norte de Paris, disseram as autoridades.

Segundo a mesma fonte, “quando a equipa [de segurança] chegou”, o homem “atirou-se a eles, sem dizer uma palavra”.

Um dos polícias começou por utilizar uma “arma de choque”, que não surtiu qualquer efeito, enquanto outro agente disparou a sua arma, acabando por ferir o homem no peito, de acordo com as autoridades.

Uma “massagem cardíaca foi realizada até à chegada dos bombeiros”, segundo a fonte, que acrescentou que “apesar dos cuidados prestados, o homem morreu”.

Este ataque ocorre após o esfaqueamento fatal de sábado em Mulhouse, no leste de França perto da fronteira alemã, em que um imigrante ilegal argelino, de 37 anos, matou um cidadão português de 69 anos e feriu sete pessoas, incluindo dois funcionários do parque de estacionamento gravemente feridos e cinco agentes da polícia municipal.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, referiu que o ataque com uma arma branca em Mulhouse foi um “ato de terrorismo” e “islâmico”, que tenta “há oito anos erradicar” do país.

Por essa razão, o primeiro-ministro francês, François Bayrou, convocou para quarta-feira uma reunião do seu Governo sobre o controlo da imigração no meio de uma crise com Argélia.