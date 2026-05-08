Hantavírus: Teste a assistente de bordo da KLM foi negativo

Uma assistente de bordo da KLM hospitalizada em Amesterdão com sintomas ligeiros compatíveis com hantavírus testou negativo, anunciou hoje a Organização Mundial de Saúde (OMS).
Um porta-voz da OMS disse à Agência France Presse que a organização internacional recebeu a notificação indicando que o teste foi negativo.
A assistente de bordo esteve em contacto com uma passageira holandesa de 69 anos num voo entre Joanesburgo, na África do Sul, e a Holanda e que morreu na sequência de uma infeção por hantavírus.
A KLM anunciou na quarta-feira que a passageira, casada com a primeira pessoa a morrer, vítima do surto de hantavírus a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius, embarcou num voo de Joanesburgo para a Holanda no dia 25 de abril, mas foi retirada da aeronave antes da descolagem.
A holandesa morreu em 26 de abril num hospital de Joanesburgo devido à infeção por hantavírus.
A cidadã holandesa foi uma das três pessoas que morreram na sequência do surto ocorrido no navio de cruzeiro, que partiu de Ushuaia, na Argentina, a 01 de abril, com destino a Cabo Verde.
Da Cidade da Praia, o navio partiu para Tenerife, nas Canárias, onde deve chegar no domingo.
Segundo a companhia aérea holandesa, devido ao estado de saúde da passageira, “naquele momento”, a tripulação decidiu não permitir que a cidadã holandesa viajasse no avião.
A KLM acrescentou que as autoridades de saúde holandesas estão a contactar os passageiros do voo “por precaução”.
Todos os passageiros que receiam ter contraído o vírus, ou que testaram positivo, estão a receber tratamento ou foram aconselhados a isolar-se no Reino Unido, Alemanha, Holanda, Suíça e África do Sul.
Entretanto, as autoridades britânicas confirmaram hoje um novo caso suspeito de hantavírus, em Tristão da Cunha, um dos portos de escala do navio de cruzeiro MV Hondius no Atlântico.
Outros dois cidadãos britânicos que participaram na viagem estão em isolamento domiciliário no Reino Unido.
“O Governo britânico continua a trabalhar com as autoridades internacionais para preparar a chegada dos cidadãos britânicos ao Reino Unido vindos do navio de cruzeiro MV Hondius”, acrescentaram as autoridades sublinhando que vão ser enviados funcionários para Tenerife em antecipação da chegada do navio ao porto das Canárias.
Os hantavírus são vírus zoonóticos, caracterizados por infetar roedores, e diferentes espécies circulam na Europa, na Ásia e no continente americano.
Embora tenham sido identificadas numerosas espécies de hantavírus, apenas algumas estão associadas a infeção humana, nos quais podem causar doença grave, cujas manifestações clínicas dependem do tipo de vírus, que difere entre zonas geográficas.
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