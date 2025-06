As tropas da Guarda Nacional dos Estados Unidos não detiveram civis nos protestos de Los Angeles contra as rusgas de imigração, corrigiu hoje o comandante responsável, que tinha adiantado previamente que as autoridades tinham detido manifestantes.

O comandante das tropas destacadas para Los Angeles disse inicialmente à agência de notícias norte-americana Associated Press (AP) que os membros da Guarda Nacional já tinham detido alguns civis, mas, mais tarde, admitiu que a sua informação estava incorreta e que não tinham sido detidos civis.

O major-general Scott Sherman, em entrevista à AP, disse que cerca de 500 soldados da Guarda Nacional foram treinados até agora para acompanhar agentes em operações de imigração.

Apesar de a situação ter acalmado em Los Angeles, Sherman avisou que espera que a situação se agrave.

“Esperamos uma escalada”, acrescenta, observando que protestos em todo o país estão a ser discutidos agora.

Sherman é o comandante da Task Force 51, que está a supervisionar os mais de 4.000 soldados da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais que foram destacados para Los Angeles para garantir a segurança durante os protestos.

“Estou concentrado aqui mesmo em Los Angeles, no que se está a passar aqui. Mas acho que estamos muito preocupados”, adiantou.

Sherman frisa que as detenções temporárias ocorreram nos últimos dias e que não houve muitas recentemente, admitindo que as coisas acalmaram na cidade, acrescentando que as tropas não participam nas detenções ou nas atividades de aplicação da lei e, em vez disso, soltam imediatamente a pessoa assim que a polícia a controla ou algema.

Todas as tropas destacadas para os protestos estão a passar por vários dias de formação sobre distúrbios civis, e as que asseguram a segurança nas rusgas passam por instruções adicionais, formação jurídica e ensaios com os agentes que fazem a aplicação da lei.

Já a polícia de Los Angeles revelou hoje que deteve mais de 20 pessoas, na maioria por violações do recolher obrigatório, na primeira noite de restrições no centro da cidade.

Na sexta noite de protestos contra a repressão da imigração pelo executivo do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as autoridades indicaram ter usado, durante a noite e madrugada, projéteis de controlo de multidões para dispersar centenas de manifestantes, dando conta de menos confrontos envolvendo agentes da polícia, relativamente às noites anteriores.

Nas últimas horas Trump afirmou que está disposto a invocar a Lei de Insurreição, que permite o envio de militares para as ruas, o que não acontece desde 1807, e classificou como “insurrectos” financiados para protestar contra as rusgas e detenções levadas a cabo pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

Diante da possibilidade de distúrbios dessa magnitude, outro estado com um alto índice de população migrante, como o Texas, governado pelo republicano Greg Abbott, ordenou o destacamento da Guarda Nacional.