A Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego dos Açores lançou hoje um concurso público para reabilitação de 92 habitações e infraestruturas no bairro Nascer do Sol, na ilha Terceira, pelo valor de 12,1 milhões de euros.

O concurso publicado hoje no Jornal Oficial destina-se à empreitada de reabilitação de 92 habitações e das infraestruturas do bairro Nascer do Sol, em Santa Cruz, no concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira.

De acordo com a publicação do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), o prazo para apresentação das propostas decorre até às 23:59 horas do 30.º dia a contar da data de publicação do anúncio e o prazo de execução é de 450 dias.

Segundo o anúncio, a adjudicação da obra, cujo concurso foi lançado pelo preço base de 12.129.987,39 euros, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, será feita à proposta “economicamente mais vantajosa”.

A empreitada é executada no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No dia 07 de janeiro, o executivo açoriano aprovou a realização de investimentos superiores a 31 milhões de euros (ME) na área da habitação no âmbito do PRR, nos quais se inclui este projeto.

O vice-presidente, Artur Lima, disse na apresentação das deliberações do Conselho do Governo que, “no total, são abrangidas 227 respostas habitacionais, das quais 103 construções, 92 reabilitações e 32 lotes, num investimento superior a 31 milhões de euros”.

Artur Lima assumiu tratar-se de “um investimento sem precedentes na habitação” no arquipélago dos Açores.

O investimento materializa-se na construção de 16 habitações no loteamento das Sete Cidades (2,9 ME), 17 habitações em São Vicente Ferreira (3,1 ME), 22 habitações no loteamento de Santa Clara (3,8 ME), nas infraestruturas e na construção de 48 habitações no loteamento da Terra Chã (7,8 ME), nas infraestruturas de 32 lotes do loteamento do Biscoito (1,4 ME) e na reabilitação de 92 habitações no Bairro Nascer do Sol, Terceira (12,1 ME).