Vários foguetes disparados do Líbano para o norte de Israel mataram hoje cinco pessoas, incluindo quatro trabalhadores estrangeiros, segundo as autoridades locais.

Segundo o conselho regional de Metula, no norte do país, citado pelo jornal The Times of Israel, trata-se do ataque mais mortífero desde que as tropas israelitas invadiram o Líbano no início do mês para combater o grupo xiita libanês Hezbollah.

Há mais de um ano que o Hezbollah tem vindo a disparar foguetes, mísseis e ‘drones’ contra o norte de Israel, provocando ataques de retaliação. Pelo menos 68 pessoas foram mortas em ataques com foguetes no norte de Israel desde o início do conflito, no ano passado.

As nacionalidades dos trabalhadores não foram divulgadas.

Metula, a cidade mais setentrional de Israel, rodeada pelo Líbano em três lados, sofreu graves danos causados por foguetes.

Os residentes da cidade foram retirados em outubro de 2023 e apenas lá permanecem agentes de segurança e os trabalhadores agrícolas.