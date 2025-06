Uma forte explosão foi ouvida hoje em Bushehr, onde se situa a central nuclear iraniana, mas terá sido dirigido a instalações militares na região, segundo fontes iranianas.

“Uma grande explosão foi ouvida em Bushehr”, noticiou o jornal reformista Shargh, citado pela agência espanhola EFE, que não deu mais informações.

As autoridades políticas de Bushehr indicaram, por seu turno, que houve um ataque dirigido contra “duas instalações militares” na região, e que esse ataque foi repelido.

“A rede de defesa foi imediatamente ativada e, após identificar e intercetar os alvos hostis, eles foram destruídos”, disse o vice-governador de Bushehr.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou neste sábado que os Estados Unidos atacaram “com sucesso” três instalações nucleares iranianas, entrando o país assim diretamente no conflito entre Israel e Irão.

Após os ataques, o Centro de Segurança Nuclear do Irão declarou que “nenhum sinal de contaminação foi registado” nos locais atacados: Fordo, Natanz e Isfahan.

O chefe da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, indicou, na sexta-feira, que um ataque direto à central nuclear iraniana de Bushehr teria as consequências mais “sérias”, potencialmente libertando grandes quantidades de radiação.

“Este é o local nuclear no Irão onde as consequências de um ataque seriam mais sérias”, alertou o representante durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para abordar o conflito entre Israel e o Irão, ainda antes do ataque norte-americano, observando que o local abrigava milhares de toneladas de material nuclear.

O chefe da AIEA fez saber, na mesma intervenção, que tinha sido contactado pelos países da região nas últimas horas, que lhe expressaram as suas preocupações.

Israel desencadeou e tem em curso uma ofensiva contra o Irão desde 13 de junho, que justificou com os progressos do programa nuclear iraniano e a ameaça que considera representar para o país a produção de mísseis balísticos por Teerão.

A acusação é refutada por Teerão, que insiste nos fins pacíficos do seu programa nuclear, e que tem lançado vários ataques aéreos em retaliação contra Israel.

Os Estados Unidos entraram diretamente na guerra de Israel contra o Irão, bombardeando instalações envolvidas no programa nuclear iraniano, por ordem do Presidente norte-americano, Donald Trump, que ameaçou o regime de Teerão com mais ataques se “a paz não chegar rapidamente”.