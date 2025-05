As altas patentes dos Exércitos indiano e paquistanês acordaram prolongar o cessar-fogo até domingo depois de estarem em conversações na quarta-feira, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Ishaq Dar, no Senado.

Referindo “comunicações entre Exércitos”, Dar, que é também vice-primeiro-ministro, afirmou: “Hoje, tivemos uma conversa, e o cessar-fogo é até 18 de maio”.

Horas antes, pelo menos três alegados insurgentes foram mortos num confronto com as forças de segurança na Caxemira indiana, na segunda operação deste tipo na região disputada entre a Índia e o Paquistão, desde o mortífero ataque de 22 de abril contra turistas que fez 26 mortos.

“Três terroristas foram eliminados na aldeia de Nader, em Tral, durante um tiroteio”, declarou o inspetor-geral da polícia da região, V.K. Birdi, à comunicação social

O confronto teve início depois de as tropas terem recebido informações específicas sobre movimentos de milícias na zona, disse o inspetor.

“Seguiu-se um confronto feroz que levou à neutralização de três terroristas cujas identidades ainda não foram apuradas”, acrescentou, informando que a operação faz parte dos esforços em curso para desmantelar o que as autoridades indianas descrevem como o “ecossistema do terror” na região.

Este tiroteio ocorreu no mesmo dia em que o ministro da Defesa indiano, Rajnath Singh, visitou a região conturbada, a primeira visita de um alto responsável do Governo indiano à parte de Caxemira administrada por Nova Deli, desde que no sábado passado foi acordado um cessar-fogo entre as duas potências nucleares vizinhas.

As forças de segurança e o exército estão particularmente ativos na Caxemira indiana, uma das regiões mais militarizadas do mundo, após a recente escalada militar do conflito entre a Índia e o Paquistão nas últimas semanas.

Pelo menos 117 pessoas foram mortas desde o início da crise entre os dois países, de acordo com informações de fontes oficiais de ambos os lados.

Contudo, na sequência do acordo de cessar-fogo de sábado, mediado pelos Estados Unidos, naquela que foi a pior escalada do conflito entre a Índia e o Paquistão em mais de 20 anos, ambos os países concordaram suspender a ação militar por terra, mar e ar.

O território de Caxemira, nos Himalaias, tem sido um ponto de conflito entre a Índia e o Paquistão desde a sua divisão em 1947. Ambas as nações administram partes da região, mas reivindicam-na na sua totalidade, e travaram várias guerras pelo seu controlo.