EUA/Eleições: Kamala Harris reage hoje à derrota e vai ligar a Trump

A candidata democrata às presidenciais norte-americanas, Kamala Harris, vai reagir hoje às 16:00 locais (21:00 em Lisboa) na Universidade Howard, em Washington, à derrota nas eleições realizadas na terça-feira e pretende também telefonar ao adversário republicano, Donald Trump.

Segundo a sua agenda para hoje, a atual vice-Presidente norte-americana fará um discurso no mesmo local onde os seus seguidores se reuniram na noite de terça-feira na esperança de celebrar uma vitória, mas, à medida que Trump ia acumulando vitórias nas projeções dos media, acabaram por ser mandados para casa por um dos coordenadores da campanha democrata.

A Universidade Howard foi o local escolhido por Kamala Harris para acompanhar a noite eleitoral por ser uma instituição histórica da comunidade afro-americana nos Estados Unidos, onde se licenciou em Ciência Política em 1986.

Segundo o jornal The Washington Post, antes do discurso Harris planeia telefonar ao ex-Presidente republicano (2017-2021) para reconhecer a sua vitória, cumprindo a tradição norte-americana em que o vencedor liga ao adversário para reconhecer os resultados.

O pronunciamento de Kamala Harris será o primeiro desde a confirmação da vitória de Donald Trump, após ter vencido cinco dos sete estados considerados decisivos - Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan e Wiscosin -, e quando ainda falta conhecer os resultados em Nevada e Arizona, onde segue igualmente à frente na contagem.

O republicano foi eleito o 47.º Presidente dos Estados Unidos tendo já conquistado mais do que os 270 votos do colégio eleitoral necessários, quando ainda decorre o apuramento dos resultados. Trump segue também à frente da adversária democrata Kamala Harris no voto popular, com 51% contra 47,5% dos votos contados.

O Partido Republicano recuperou ainda o Senado ao ultrapassar a fasquia de 51 eleitos, enquanto na Câmara dos Representantes segue igualmente na frente no apuramento com 201 mandatos, a apenas 17 da maioria.