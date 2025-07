Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas após serem esfaqueadas hoje nas proximidades de um centro comercial na cidade finlandesa de Tampere, no sul da Finlândia, indicou a polícia, que também confirmou num comunicado ter detido um suspeito.

A polícia, que inicialmente descartou a existência de riscos adicionais, isolou temporariamente as imediações do centro comercial até revistar toda a área, ao mesmo tempo que entrevistou testemunhas para determinar as circunstâncias de um incidente que ocorreu por volta das 16:20 locais (14:20 em Lisboa).

Os serviços de emergência prestaram os primeiros socorros às vítimas, cujo estado de saúde não foi avançado.

Desconhecem-se, por agora, mais pormenores sobre este caso.