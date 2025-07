Foram encontrados no México 20 corpos, alguns decapitados, ao longo de uma estrada, numa região onde o conflito entre duas fações do cartel de Sinaloa já provocou 1.200 mortes desde setembro.

Foram encontrados quatro corpos decapitados juntamente com 16 outros, incluindo um também decapitado, num camião, numa estrada no Estado de Sinaloa, detalhou hoje o Ministério Público num breve relatório.

Cerca de 1.200 pessoas foram mortas neste conflito entre as duas fações do cartel de Sinaloa, que também levou ao desaparecimento de cerca de 1.400 pessoas, segundo dados oficiais.

As cabeças dos cinco corpos decapitados estavam num saco no local do crime, informou ainda o Ministério Público.

Alguns meios de comunicação locais afirmaram que quatro dos corpos decapitados tinham sido pendurados numa ponte, mas tal não foi confirmado pelas autoridades.

Os corpos foram encontrados numa estrada perto de Culiacán, a capital de Sinaloa e o epicentro do conflito armado entre as duas fações do poderoso cartel de Sinaloa, classificado como uma “organização terrorista” pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O conflito opõe os filhos do fundador do cartel, Joaquín “Chapo” Guzmán, que cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos, aos apoiantes de “Mayo” Zambada, outro dos fundadores do grupo criminoso.

A violência eclodiu menos de dois meses depois de “El Mayo” ter sido detido nos Estados Unidos. Ele afirma ter sido raptado e levado para os Estados Unidos num avião privado por um dos filhos de “El Chapo”.

Segundo o Governo mexicano, um grupo de familiares de Ovidio Guzman, um dos filhos de “El Chapo”, que será extraditado para os Estados Unidos em setembro de 2023, deslocou-se às autoridades norte-americanas em maio, no âmbito de “negociações” com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.