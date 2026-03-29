Embaixador americano considera bloqueio a patriarca de Jerusalém “abuso de poder”

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, considerou hoje um “lamentável abuso de poder” que a polícia israelita tenha impedido o Patriarca Latino de Jerusalém de entrar no local sagrado para celebrar a missa do Domingo de Ramos.
Apesar de o Governo israelita ter explicado que a decisão foi tomada por motivos de segurança devido às restrições impostas pelo exército como medida de precaução face a possíveis ataques iranianos, o embaixador americano, citado pela agência de notícias espanhola Europa Press, afirmou-se perplexo perante o argumento, já que a missa seria celebrada com um número de participantes muito inferior às 50 pessoas que estipulam o atual limite máximo permitido para reuniões sociais.
Huckabee reconheceu a necessidade de estabelecer este tipo de regras, mas considerou que o que aconteceu “constitui um lamentável abuso de poder que já está a ter importantes repercussões a nível mundial”, tendo em conta a onda de críticas desencadeada pelo Governo italiano e que se estendeu a países como a França, Portugal, Polónia ou à Autoridade Palestiniana.
“É difícil compreender ou justificar que se impeça o patriarca de entrar na igreja no Domingo de Ramos para uma cerimónia privada”, atirou Huckabee.
Citado pela agência EFE, o presidente de Israel, Isaac Herzog, contactou o chefe da Igreja Católica na Terra Santa, Pierbattista Pizzaballa, para lhe transmitir o seu “profundo pesar”.
Em comunicado, Herzog reafirmou o “compromisso do Estado de Israel com a liberdade religiosa para todas as confissões”.
A contestação italiana foi liderada pela primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, que manifestou a sua condenação inequívoca.
“Impedir a entrada do Patriarca de Jerusalém e do padre da Igreja do Santo Sepulcro constitui uma ofensa não só para os crentes, mas para toda a comunidade que reconhece a liberdade religiosa”, afirmou.
A primeira reação internacional fora da Itália veio do presidente francês Emmanuel Macron, que também se juntou à condenação de Roma.
A Jordânia também rejeitou o ocorrido que classificou como “uma violação flagrante do direito internacional, do direito internacional humanitário (...) e uma violação da liberdade de acesso irrestrito aos locais de culto”.
A polícia israelita impediu o Patriarca Latino de Jerusalém e o padre da Igreja do Santo Sepulcro de entrar no local sagrado para celebrar a missa do ‘Domingo de Ramos’, “pela primeira vez em séculos”, afirmou o Patriarcado Latino.
“Ambos foram detidos no caminho, enquanto se deslocavam a título privado [...] e foram obrigados a voltar para trás”, indica um comunicado conjunto do Patriarcado Latino de Jerusalém e da Custódia da Terra Santa, liderado por Pierbattista Pizzabala.
“Consequentemente, e pela primeira vez em séculos, os líderes da Igreja foram impedidos de celebrar a missa do ‘Domingo de Ramos’ na Igreja do Santo Sepulcro”, acrescenta o comunicado, numa altura em que Israel encerrou todos os locais sagrados da Cidade Velha de Jerusalém Oriental, invocando razões de segurança.
Para as autoridades religiosas, este impedimento “constitui um grave precedente” e “demonstra uma falta de consideração pela sensibilidade de milhares de milhões de pessoas em todo o mundo que, nesta semana, voltam o olhar para Jerusalém”.
Todos os anos, em Portugal, milhões de pessoas ajustam os seus relógios em março e outubro, passando pelo horário de verão e de inverno. Este domingo,...
Há silêncios que pesam mais que gritos, e há ausências tão densas que preenchem a casa inteira. A solidão não faz barulho, instala-se devagar, como pó...
De acordo com as últimas indicações, há 320 pessoas que, tecnicamente, estão em situação de alta problemática no Serviço Regional de Saúde. Ou seja, são...
Houve um tempo em que as mulheres escreviam em silêncio.
Não um silêncio escolhido, mas imposto: escreviam entre quatro paredes, com medo de que alguém...
Se a personalidade não for lapidada pela educação, pela cultura, pelo diálogo e tolerância as relações humanas propendem a fazer-se no patamar dos instintos,...
DO FIM AO INFINITO
É preciso criar um certo mistério, pensou o escritor, qualquer coisa que introduza a incerteza na narrativa ou que remeta a história para um provável final...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
“A morte não é nada. (...) O fio não foi cortado. (...) Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho”. Santo Agostinho
Quando revia papéis,...
No passado dia 22 de março, comemorou-se o Dia Mundial da Água, criado por resolução das Nações Unidas e em vigor desde 1993, visando consciencializar...
“Se não vens acrescentar nada, nem venhas.”
A crítica (os “julgamentos”), em vez de nos acrescentar algo, é muitas vezes sentida como “balas que fazem...
SIGA FREITAS
Recentemente, temos sido fustigados por tempestades atrás de tempestades. Famílias veem os seus bens destruídos. O aeroporto fecha vezes demais. A Natureza,...
Nos últimos anos, o setor da estética automóvel tem registado um crescimento significativo de tecnologias dedicadas à proteção da pintura. Entre elas, uma das soluções mais difundidas...
Dina Letra foi reeleita este domingo coordenadora regional do Bloco de Esquerda na Madeira, durante a XI Convenção Regional, realizada no Funchal .
No seu...
A 1.ª fase de venda de bilhetes para o Summer Opening, que se realiza nos dias 2, 3 e 4 de julho, no Parque de Santa Catarina, no Funchal, termina terça-feira,...
O engenheiro Rui Vieira, se fosse vivo faria hoje 100 anos. Em sua homenagem, o filho, Ricardo Vieira, escolheu a data para apresentar, em sessão pública,...
Uma nota de “profundo pesar” foi emitida esta tarde pelo Governo Regional da Madeira e pelo seu presidente, Miguel Albuquerque, pelo falecimento, hoje,...
O grupo parlamentar do JPP visitou a Feira Regional da Cana-de-Açúcar, na freguesia dos Canhas, Ponta do Sol. Depois de ter contactado com os produtores,...
O Marítimo promove, nesta segunda-feira, a inauguração de uma subdelegação no restaurante Recanto da Pitada, localizado na zona da Mãe de Deus, no Caniço,...
Nuno Maciel esteve hoje na XX Feira da Cana-de-Açúcar e seus derivados, na Ponta do Sol, onde destacou o aumento de apoios do Governo Regional ao setor....
António Ferreira, antigo diretor regional de Estradas, faleceu.
O falecimento do engenheiro foi anunciado nas redes sociais por Miguel Albuquerque, que...
A primeira viagem de astronautas à Lua em mais de 50 anos deve iniciar-se na quarta-feira com o lançamento da missão Artemis II, no Centro Espacial Kennedy...
Um automóvel despistou-se esta tarde, na Rua 5 de Outubro, no Funchal, e colidiu contra o muro de suporte da ribeira de Santa Luzia, perto da Câmara Municipal....