Duas pessoas dispararam hoje espingardas de assalto para o ar numa estação de metro de Bruxelas, sem causar feridos, mas provocando interrupções significativas em várias linhas de transporte durante as horas de ponta da manhã.

O incidente aconteceu perto da estação de metropolitano de Clémenceau, em Bruxelas, e provocou a interrupção de várias linhas de metro e de elétrico e o encerramento da estação ferroviária de Midi, no sul da capital.

Uma porta-voz da polícia confirmou ao jornal La Libre Belgique que foram disparados tiros na estação de metro de Clémenceau por volta das 07:00 locais (06:00 em Lisboa).

“Tratou-se de tiros disparados para o ar e não contra pessoas. Ninguém ficou ferido e os acontecimentos não se enquadram num contexto terrorista”, disse a porta-voz.

De acordo com o diário Le Soir, as câmaras de vigilância da estação mostraram dois homens encapuzados, armados com espingardas automáticas Kalashnikov, à entrada e no interior da estação de Clémenceau.

A polícia está a tentar localizar os autores do atentado, suspeitos de terem fugido pelo túnel do metro ou no próprio metro.

Como resultado, as linhas de metro 2 e 6 estão encerradas entre as estações Trône e Gare de l’Ouest.

Além disso, a circulação dos elétricos 4 e 10 está interrompida entre as paragens de Lemonnier e Berkendael, de acordo com a empresa de transportes Stib, que também já reportou interrupções em várias linhas.

A polícia montou um posto de comando no distrito de Anderlecht, perto da estação onde o incidente se registou.