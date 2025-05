Um ‘drone’ atingiu hoje um navio que transportava ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, ao largo da costa de Malta, afirmou num comunicado a organização não-governamental Codepink.

O navio pertencente à Flotilha da Liberdade – organização de ativistas pró-palestinianos que reúne embarcações para enviar ajuda a Gaza - estava a tentar levar alimentos e suprimentos à população no enclave palestiniano, referiu o comunicado.

O Governo de Malta disse que 12 tripulantes e quatro civis estavam a bordo e que não houve vítimas.

Há dois meses, Israel bloqueou a entrada de qualquer ajuda humanitária em Gaza, provocando a pior crise humanitária em quase 19 meses de guerra entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas no enclave.

O exército de Israel não respondeu a um pedido de comentário sobre o caso.

Um dos ativistas que há uma década está envolvido no trabalho da Flotilha, Charlie Andreasson, disse à agência de notícias Associated Press (AP) que falou com pessoas a bordo do navio que relataram duas explosões e um incêndio.

Embora as pessoas a bordo estivessem em segurança, Andreasson disse que havia o risco de o barco afundar, uma vez que o gerador foi atingido e o barco ficou imobilizado.

Durante uma tentativa de entrega de ajuda da Flotilha em 2010, quando esta quis romper o bloqueio imposto por Israel desde aquela altura à Faixa de Gaza, as forças israelitas invadiram o navio turco Mavi Marmara, matando nove pessoas a bordo.

O incidente levou a um colapso nas relações turco-israelitas.