Dois petroleiros colidiram hoje no Mar de Omã, provocando incêndios e obrigando à retirada de 24 pessoas, segundo a guarda costeira dos Emirados Árabes Unidos e a empresa proprietária de um dos navios envolvidos no incidente.

O acidente - que ocorreu durante a noite ao largo da costa dos Emirados Árabes Unidos, perto do estreito de Ormuz - não provocou feridos, e “não foi reportada qualquer poluição até ao momento”, de acordo com a Frontline, a empresa proprietária do Front Eagle, um dos dois petroleiros que chocaram.

Em comunicado, esta empresa informou ainda que “será conduzida uma investigação completa para determinar a causa” da colisão, garantindo que se tratou de “um incidente de navegação que não está ligado ao atual conflito regional” entre Israel e Irão.

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos já tinham reportado a retirada de 24 tripulantes do petroleiro Adalynn após uma colisão no Golfo de Omã, junto ao porto de Khor Fakkan, nos Emirados Árabes Unidos.

De acordo com a Frontline, “foram tomadas ações imediatas para extinguir um incêndio no convés do Front Eagle”.

O incidente foi também reportado pela agência britânica de segurança marítima Ambrey, que garantiu que “não estava relacionado com questões de segurança”.

O Estreito de Ormuz é uma passagem estratégica entre a Península Arábica e o Irão, por onde passa um terço do tráfego marítimo de hidrocarbonetos do mundo.