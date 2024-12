O Governo trabalhista britânico deportou 13.460 imigrantes ilegais entre 5 de julho, primeiro dia de mandato, e 7 de dezembro, mais 25% que no mesmo período de 2023, informou hoje o Ministério do Interior.

Do total, 3.690 repatriações foram forçadas, enquanto as restantes 9.770 foram classificadas como voluntárias, incluindo criminosos estrangeiros.

De acordo com o ministério britânico, apesar do aumento das deportações, o governo ainda não conseguiu reduzir o número de requerentes de asilo que chegam em pequenas embarcações de França através do Canal da Mancha, que subiu para 34.880 pessoas até hoje, mais 20% do que no ano passado e menos 22% do que em 2022.

A ministra dos Assuntos Internos, Yvette Cooper, que esteve em Roma no sábado para reforçar a cooperação em matéria de migração com o Governo italiano, insistiu hoje que o Governo aumentou a segurança na fronteira.

O Reino Unido está também a preparar campanhas publicitárias em vários países-chave para dissuadir os migrantes que aceitam falsas promessas de emprego que acabam em exploração.