Pelo menos três pessoas morreram e 12 ficaram feridas numa debandada num festival religioso hindu com desfile de carruagens perto do templo Shree Gundicha, na cidade sagrada de Puri no leste da Índia, anunciaram as autoridades locais.

Num movimento repentino para vislumbrar as divindades hindus a bordo de três carruagens, uma multidão de devotos gerou queixas de falta de ar e desmaios e 15 pessoas foram transportadas para o hospital, onde três foram declaradas mortas e as outras 12 tiveram alta hospitalar, anunciou o funcionário do governo em Puri, Siddharth Shankar Swain.

No Templo Shree Gundicha, perto do famoso Templo Jagannatha, dezenas de milhares de devotos reuniram-se esta manhã no festival de carruagens centenário “Rath Yatra”, uma das maiores e mais antigas procissões religiosas do mundo, para vislumbrar as divindades hindus sendo retiradas do templo e conduzidas em carruagens coloridas.

O festival é um dos eventos mais reverenciados do hinduísmo e atrai centenas de milhares de devotos anualmente de toda a Índia e do mundo.