A El AL, companhia aérea de bandeira do Estado de Israel, cessou, na noite de domingo, a operação de Telavive-Joanesburgo-Telavive tendo o derradeiro voo, o EL AL LY 52, descolado às 22h00, do Aeroporto Internacional O.R.Tambo, confirmando assim o que foi noticiado oportunamente pelo JM .

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

No passado mês de janeiro, a EL AL anunciou que iria suspender a rota bissemanal para Joanesburgo, uma decisão que surgiu pouco depois de a África do Sul ter acusado Israel de genocídio no Tribunal Penal Internacional e com a justificação de se estar verificar um profundo decréscimo na procura do voo.

Uma porta-voz da EL AL disse que os israelitas deixaram de procurar a África do Sul, preferindo visitar outros lugares.