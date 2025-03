Porém, e como faz sentido apostar nestes projetos numa fase inicial, é na pré-venda e nas novas listagens que encontramos as melhores oportunidades. Fizemos uma investigação de o que pode ser o top de Binance nova listagem para as próximas semanas:

Solaxy é um dos projetos mais inovadores do ecossistema cripto do momento. O seu staking, que permite garantir a governação do ecossistema, atribui recompensas de 4.377% ao ano por bloco de ETH validado.

A Solaxy terminou a sua pré-venda com enorme sucesso, e é já um dos projetos mais promissores da rede Solana . Ele funciona na layer 2 desta rede e é altamente competitiva, mesmo face a Ethereum. Garante transações mais baratas, escalabilidade superior a Ethereum, e com um ecossistema que permite o desenvolvimento e integração de iniciativas DeFi.

O token $BTCBULL funciona melhor em momentos de bull market, já que por cada incremento de $25.000 no valor de Bitcoin também os tokens de Bitcoin Bull disparam de preço. Porém, o projeto programa regularmente a queima de tokens para aumentar a raridade e o valor de cada token individual e assim garantir a solidez interna do projeto.

A Best Wallet é uma solução inteligente para a gestão de portfólios com criptoativos, permitindo integração com diversas redes e dando acesso a diferentes mecanismos DeFi para proteger e fazer crescer o seu dinheiro.

Além disso, a wallet está a crescer em 50% no seu número de utilizadores registados e espera vir a alcançar 40% da cota de mercado do setor wallets cripto (avaliado em $11 biliões).

Com APY muito elevado no seu staking, governança comunitária e horizontal de tokens, e taxas de transação reduzidas, a Best Wallet é uma das melhores formas de armazenar as suas criptomoedas.

Valorização de projetos depois de listagem Binance

Existe um fenómeno conhecido como “Efeito Binance”, que indica a valorização média de projetos depois da listagem. Em média, os projetos alcançam uma valorização de 41% no primeiro dia após a listagem na Binance, e até 24% no terceiro dia. Mas os ganhos podem ser exponenciais e duradouros, alcançado entre 10x e 100x o seu valor inicial nos casos mais bem-sucedidos.

Alguns exemplos recentes incluem:

· Gala (GALA), que valorizou 256%.

· ACT (ACT), que valorizou 2.247%.

· Thena (THENA), que valorizou 1.716%.

Critérios da listagem Binance?

Existem alguns critérios a seguir para um projeto ser listado na Binance. Todas as pré-vendas devem dar garantias nos seguintes aspetos, de modo a que sejam consideradas positivamente para uma listagem ao público da Binance...

· Votação da comunidade para a listagem.

· Utilidade e caso de utilização do projeto.

· Adoção e comunidade ativa do projeto.

· Integridade e segurança dos smart contracts.

· Liquidez e potencial no volume de negociação.

· Cumprimento das regras financeiras estabelecidas pela Binance.

· Credibilidade da equipa de desenvolvimento e transparência.

· Tokenomics sólido e autossustentável.

Depois de garantida a Binance listagem, surgem algumas fases interessantes para os projetos. A Binance poderá lançar airdrops ou competições de trading, sendo comum uma próxima listagem bónus. Os tokens poderão ser vendidos inicialmente em ambiente IEO (Initial Exchange Offering) para um preço de pré-venda, e finalmente o projeto sai a público numa data pré-estabelecida.