Comissão Europeia vai propor autoestradas de energia para beneficiar Península Ibérica

A Comissão Europeia vai propor a criação de autoestradas de energia para aumentar a interconexão, designadamente de eletricidade, na União Europeia (UE), esperando que Portugal e Espanha beneficiem de tais ligações por estarem isolados energeticamente.
Esta manhã, na sessão plenária do Parlamento Europeu na cidade francesa de Estrasburgo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, proferiu o seu primeiro discurso sobre o Estado da União do segundo mandato e o quinto do seu percurso europeu, tendo anunciado “uma nova iniciativa chamada Autoestradas da Energia” para resolver “estrangulamentos críticos na infraestrutura energética”.
Reagindo a tal anúncio, falando à Lusa em Estrasburgo, o comissário europeu da Energia apontou que “Espanha e Portugal precisam destas ligações”.
“É por isso que está no topo da nossa lista e posso garantir que será uma das nossas principais prioridades para que isso aconteça”, acrescentou Dan Jørgensen.
Segundo a Comissão Europeia, entre estas autoestradas de energia estão desde logo interligações elétricas nos Pirenéus para melhor integrar a Península Ibérica, bem como um corredor sudoeste de hidrogénio para levar hidrogénio descarbonizado desde o local de produção até onde a indústria necessita.
“Toda a gente fala em utilizar mais energias renováveis, o que é obviamente muito importante, mas se não estivermos mais bem conectados, se os nossos sistemas energéticos não estiverem mais bem conectados, então não baixaremos os preços tanto quanto deveríamos”, defendeu.
Por isso, o comissário europeu da tutela indicou querer avançar com uma “abordagem mais do topo para a base”, em que o executivo comunitário identifica os maiores estrangulamentos e propõe aos Estados-membros que atuem, disponibilizando incentivos e financiamento.
Segundo Dan Jørgensen, a situação na Península Ibérica e o recente apagão de abril passado são “um bom exemplo”.
“Tivemos um grave problema na Península Ibérica e assistimos ao apagão. Ainda não podemos concluir exatamente por que razão isso aconteceu, mas é claro para todos os especialistas que quanto mais ligados estivermos, quanto melhor ligados estivermos, menor será o risco de apagões como este”, referiu à Lusa.
Questionado sobre o ceticismo francês para avançar com mais interligações com este território, Dan Jørgensen disse à Lusa estar “confiante de que França também veja o valor, porque também é do interesse de França que haja este mercado interno de energia ligado”.
A Comissão Europeia partilha a opinião de Portugal sobre a necessidade de construir mais interconexões energéticas na UE, nomeadamente entre a Península Ibérica e o resto do bloco, e vai então avançar com um plano de ação no outono enquanto tenta dialogar com França.
Em maio passado, governos de Portugal e Espanha pediram à Comissão Europeia um “compromisso político e financeiro firme” para avançar com interconexões entre a Península Ibérica e o resto da União Europeia, após o apagão de abril.
O apagão na Península Ibérica em 28 de abril mostrou a importância de aumentar a resiliência da rede energética da UE, numa altura em que o território ibérico tem uma conectividade abaixo dos 3% com o resto da União.
O Governo português tem vindo a defender um aumento da interligação energética de Portugal com o resto da UE para 15% até 2030, através da construção de mais interligações.
A UE estabeleceu precisamente um objetivo de interconexão de, pelo menos, 15% até 2030.
O reforço das interligações energéticas entre Portugal e Espanha e a UE tem vindo a ser discutido há vários anos, mas devido ao ceticismo de França isso nunca avançou totalmente, apesar de ser importante para aumentar a segurança energética, reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, diminuir os custos e facilitar a transição para as energias renováveis.
Conheça as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Céu geralmente muito nublado. Aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas....
SIGA FREITAS
Esta semana começou mais um ano letivo universitário. Para muitos jovens madeirenses – e para os seus pais que agora ficam com os olhos lacrimejantes ao...
O poder autárquico é um pilar fundamental da democracia local, pois traduz-se na capacidade dos cidadãos influenciarem diretamente as políticas da gestão...
Este verão que agora definha foi gordo e fértil em drama, tragédia e infelicidade. Desde destrutivos incêndios ao acidente com o elevador da Glória, passando...
Percorro os cantos da ilha, na velocidade que os carros à frente do meu deixam, muitos ostentam autocolantes na parte posterior dos bólides que enchem...
No outro dia, vi um reels que me deixou a pensar... No vídeo mostrava duas pessoas numas escadas rolantes, em andamento. De repente, devido a uma falha...
Há momentos que se inscrevem na delicada fronteira entre o efémero e o memorável. O fim do verão é um deles: uma estação que se despede em tons dourados,...
AS: normalmente acabo com um PS, mas desta vez é ao contrário. Fica então aqui uma espécie de “Ant Scriptum”. Se são sensíveis, não leiam mais. Não leiam!...
O País está chocado. O Elevador da Glória, em Lisboa, despenhou-se contra um prédio levando a vida de 16 pessoas e deixando feridos outras tantas, algumas...
«Nunca mais!»
(abril de 1945), Cartazes de Sobreviventes do Campo de Concentração de Buchenwald (em várias línguas).
Em 1945, as tropas aliadas marchavam...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
O ativista conservador Charlie Kirk, aliado próximo do presidente Donald Trump, morreu hoje após ser baleado num evento universitário, anunciou o Presidente...
O empresário Larry Ellison tornou-se hoje a pessoa mais rica do mundo, segundo o Índice de Multimilionários, construído pela Bloomberg, depois da valorização...
Até ao final deste mês, será lançado o procedimento de contratação pública para a construção da estrada de ligação entre a Rua da Palmeira e a Rua da Igreja...
A eurodeputada e antiga coordenadora bloquista Catarina Martins anunciou hoje a sua candidatura às eleições presidenciais de janeiro do próximo ano, propondo-se...
A ministra do Trabalho afirmou hoje que o Governo “não tem pressa” na negociação sobre o anteprojeto de revisão laboral, mas avisou que “não vai eternizar”...
O acidente no Muro da Coelha ainda provocou outro ferido. Tudo indica que se trata de um casal, com idade aproximada de 65 anos.
Uma mulher encontra-se...
Os Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) da Ponta do Sol e da Ribeira Brava foram hoje visitados pela secretária Regional da Inclusão,...
Supremo rejeita “habeas corpus” a agressor de Machico
Está confirmada a recusa do pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do homem que agrediu violentamente...
A Comissão Europeia vai propor a criação de autoestradas de energia para aumentar a interconexão, designadamente de eletricidade, na União Europeia (UE),...