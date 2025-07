Um comboio regional descarrilou, hoje, na Alemanha, causando o capotamento de dois vagões. Segundo Notícias ao Minuto, há um número indeterminado de mortos e feridos. Aliás, a informação é aquela que está a ser avançada pela imprensa alemão.

O acidente ocorreu em Baden-Württemberg, junto à fronteira com França.

O Ministro do Interior de Baden-Württemberg, Thomas Strobl, está a caminho do local do acidente.

Ainda não é certo se o acidente terá sido causado por uma tempestade, árvores nos trilhos ou outros motivos técnicos. A Polícia Federal diz que a “causa exata do acidente está a ser investigada”.