Astrónomos descobriram três novas luas no Sistema Solar, duas na órbita de Neptuno e uma em redor de Urano.

As pequenas luas foram observadas com telescópios no Havai, nos Estados Unidos, e no Chile.

Com esta descoberta, anunciada pela União Astronómica Internacional, Neptuno passa a ter 16 luas conhecidas e Urano 28.

Uma das novas luas de Neptuno - último planeta do Sistema Solar a contar do Sol - tem o período orbital mais longo, ao demorar cerca de 27 anos a completar uma volta ao ‘gigante gasoso’.

A nova lua de Urano é provavelmente a mais pequena das luas do planeta - o sétimo e penúltimo do Sistema Solar.