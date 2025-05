A Red Elétrica, operadora do sistema elétrico espanhol, concluiu a entrega de todos os dados solicitados pela comissão criada pelo Governo para investigar as causas do apagão da passada segunda-feira, informou hoje a empresa.

Desta forma, referiu a Red Elétrica, a empresa “responde às exigências das autoridades competentes com as quais tem vindo a colaborar desde o início do incidente”.

A Red Elétrica sublinhou que a ‘caixa negra’ em que está registada toda a informação relacionada com o funcionamento do sistema é “um conjunto de milhões de dados”.

Esses dados vêm tanto da atividade de operação do sistema durante o dia do apagão como do resto dos sistemas da empresa.

O Governo espanhol, através da ministra da Transição Ecológica, Sara Aagesen, informou hoje o comissário europeu da Energia, Dan Jorgensen, do lançamento da comissão criada pelo executivo para investigar as causas do apagão.

Na sexta-feira, Sara Aagesen vai reunir-se com a ministra do Ambiente e Energia de Portugal, Graça Carvalho, para discutir o apagão que afetou os dois países, divulgaram fontes do ministério espanhol.

O encontro acontece depois da ministra espanhola, cujo ministério lidera o comité que analisa as causas do apagão, se ter reunido com o presidente da Comissão Nacional de Mercados e Concorrência de Espanha (CNMC).

A comissão realizou a primeira reunião na quarta-feira, no Ministério da Transição Ecológica, e realizará a próxima reunião, no sábado, na sede da empresa espanhola Red Eléctrica.

A Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade anunciou entretanto que vai criar um comité para investigar as causas do apagão “excecional e grave” que deixou Portugal e Espanha sem eletricidade na segunda-feira, assim como parte de Andorra e do território de França.

A organização disse que vai “investigar as causas essenciais, elaborar uma análise exaustiva e avançar com recomendações num relatório final” e que também será feito um relatório que vai apresentar de maneira exaustiva todos os detalhes do incidente.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do apagão.