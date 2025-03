O presidente do Conselho Europeu defendeu hoje que a Rússia tem de mostrar “real vontade política” para acabar com o conflito na Ucrânia e disse que a Europa quer garantir que os ucranianos tenham uma posição forte em futuras negociações.

“Agora, a Rússia precisa de mostrar real vontade política para acabar com a guerra”, escreveu António Costa na rede social X, depois de uma reunião de 25 países, por videoconferência.

Na publicação, António Costa diz que a Europa está empenhada em “assegurar que a Ucrânia tem uma posição forte em futuras negociações de paz”.

“A União Europeia contribui ativamente para fortalecer a Ucrânia e aumentar a sua capacidade de defesa, através de apoio político, financeiro e militar, para alcançar uma paz completa, justa e duradoura”.

António Costa participou nesta reunião de cerca de duas horas a partir de Lisboa, do Ministério da Defesa Nacional, onde esteve também o primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

No X, o presidente do Conselho Europeu agradece ainda ao primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, por organizar esta reunião virtual para debater “os progressos e considerar próximos passos” com vista ao cessar-fogo na Ucrânia.

Líderes de 25 países estiveram hoje reunidos por videoconferência, entre os quais Portugal, a debater o apoio à Ucrânia e a necessidade de garantias para manter um futuro acordo de paz.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, representou Portugal, tendo também participado vários países europeus, a Ucrânia, Canadá, Austrália e a Nova Zelândia.

A União Europeia e a NATO também estiveram representados.