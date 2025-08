Um aluimento de terras numa cidade indiana dos Himalaias atingida por cheias repentinas deixou 100 pessoas desaparecidas, com quatro mortos confirmados e diversos edifícios destruídos, informou hoje o governo.

“A situação é grave”, disse Sanjay Seth, ministro de Estado da Defesa indiano, que avançou os números provisórios à agência de notícias Press Trust of India (PTI).

O primeiro-ministro Narendra Modi expressou as suas condolências em comunicado, garantindo que “tudo está a ser feito para prestar assistência” às vítimas.

Vídeos transmitidos pelos meios de comunicação indianos mostram torrentes de água lamacenta a arrastar edifícios residenciais em Dharali, destino turístico no estado de Uttarakhand, no norte do país.

O vídeo mostra algumas pessoas a correr antes de serem engolidas por ondas escuras cheias de destroços que arrastaram edifícios inteiros.

O exército indiano informou que 150 soldados enviados para Dharali ajudaram a resgatar cerca de 20 pessoas que sobreviveram ao aluimento.

Em imagens do local após o desastre, divulgadas pelo exército, é possível ver um rio de lama a fluir lentamente.

Grande parte da cidade ficou submersa e, nalguns pontos, a lama atingiu os telhados das casas.

“Os esforços de busca e salvamento estão em curso e todos os recursos disponíveis estão a ser mobilizados para localizar e retirar os que ainda estão presos”, disse o porta-voz do exército, Suneel Bartwal.

O chefe do governo regional, Pushkar Singh Dhami, disse que a inundação foi causada por chuvas repentinas e intensas.

O Serviço Meteorológico Indiano emitiu um alerta devido às fortes chuvas em Uttarakhand.

As inundações e os aluimentos de terra são comuns durante a época das monções na Índia, de junho a setembro, mas especialistas e ativistas alertam que as alterações climáticas estão a aumentar a sua intensidade e frequência.

“Estas perdas devastadoras (...) devem ser o nosso último sinal de alerta”, disse o ativista Harjeet Singh, da Fundação Climática Satat Sampada, citado pela AFP.

“O aquecimento global está a intensificar as nossas monções com chuvas extremas, enquanto, na prática, as nossas políticas de desflorestação de colinas, construções não científicas e insustentáveis e o bloqueio de rios em nome do chamado ‘desenvolvimento’ estão a destruir as nossas defesas naturais”, disse Sampada.

“Esta tragédia é um cocktail mortal”, adiantou.