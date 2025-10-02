MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Home

Tech Trends 2025: Desafio é a “transição” entre o bot e o humano

    Tech Trends 2025: Desafio é a “transição” entre o bot e o humano
Alberto Pita

Jornalista

Home
Data de publicação
02 Outubro 2025
16:09
Comentários

Cláudio Moreira, Portugal Managing director & head of sales, MITEL, disse que um dos desafios das empresas que operam com bots é como fazer a “transição” de um bot para um atendimento humano, sem que o cliente sinta que esteve a perder tempo e sem que o cliente tenha de repetir tudo o que respondeu antes ao bot.

O tema foi introduzido por Paulo Rego, o moderador desta tarde do debate “Inteligência Artificial, experiência Real?”, no âmbito do ‘Tech Trends 2025 - O Amanhã Tecnológico da Madeira’, um evento organizado pela MEO que está a decorrer no Funchal.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas