O Comando Regional da PSP da Madeira, em colaboração com o Instituto de Mobilidade e Transportes – IP RAM, realizou no final do dia de ontem uma operação de fiscalização direcionada a veículos motorizados de duas rodas, no âmbito da sua estratégia de prevenção da sinistralidade rodoviária.

Durante a ação, foram fiscalizados 25 motociclos, tendo sido detetadas 9 infrações ao Código da Estrada. Todas as infrações estavam relacionadas com a produção excessiva de ruído e alterações ilegais nas características dos veículos, nomeadamente a remoção dos chamados DB Killers dos sistemas de escape. Como resultado, foram apreendidos 8 motociclos por circularem na via pública com escapes alterados, gerando níveis de ruído acima dos limites legais.

De acordo com dados da PSP, só em 2024 registaram-se 392 acidentes envolvendo motociclos e ciclomotores na Região Autónoma da Madeira, dos quais resultaram 311 feridos ligeiros, 83 feridos graves e 6 vítimas mortais — estas últimas representando metade de todas as vítimas mortais em acidentes de viação no ano. Já em 2025, até ao dia 31 de março, contabilizam-se 84 acidentes, com 60 feridos ligeiros, 8 feridos graves e 2 mortes.