Porto Moniz: Derrocada encerra acesso à Fajã Nunes

A estrada de acesso à Fajã Nunes, no Porto Moniz, encontra-se temporariamente encerrada.

Segundo Olavo Câmara, presidente da autarquia, para além deste local, foram registadas várias pequenas ocorrências nas zonas altas do concelho.

Numa publicação, nas redes sociais, onde faz um ponto da situação, o autarca apela à população para que se mantenha vigilante, “uma vez que a noite promete ainda muita chuva e vento”.

O presidente diz que este sábado terá mais equipas no terreno para limpar e desobstruir as estradas e resolver as situações que possam vir a ocorrer.