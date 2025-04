Paulo Silva levou a ‘Caravela do Espaço’ ao Plaza (com vídeo)

O jovem Paulo Silva encerrou esta tarde o espaço de entrevista no centro comercial Plaza com a interpretação da canção com que venceu a 44.ª edição do Festival da Canção Infantil da Madeira, ‘Caravela do Espaço’.

É ele uma das muitas crianças que aprendem música na Região, conforme referiu, na conversa com o JM, o diretor pedagógico do Conservatório - Escola das Artes da Madeira.