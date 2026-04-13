Madeirense João Silva assina contrato profissional com o Benfica

É mais um jovem madeirense a integrar os quadros profissionais do Benfica. João Silva, médio de 16 anos, assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube encarnado, dando mais um passo importante na sua ainda curta carreira.

Em declarações à BTV, o jovem jogador não escondeu a emoção: “É um sonho de pequenino tornado realidade. Sempre tive este objetivo em mente, é fruto do meu trabalho. Agradeço a todos os que me ajudaram: aos místeres, aos meus colegas e também aos meus pais.”

João Tomás Figueira Silva nasceu no Funchal e mudou-se ainda muito jovem para Braga, onde iniciou o seu percurso no futebol, integrando o centro de formação do Benfica. Atualmente, é juvenil de primeiro ano no escalão de sub-16 e cumpre a sexta época ao serviço do clube.

Na temporada 2022/23, ingressou no Benfica Campus, onde tem vindo a consolidar a sua evolução, partilhando o balneário com outros jovens talentos, como Martim Gomes, também ele madeirense. Na presente época (2025/26), soma já 23 jogos pela equipa de juvenis, tendo apontado cinco golos.

Ambicioso, o médio traça metas claras a curto e médio prazo: “Espero ter minutos, continuar a jogar bem e ser campeão. Há muito trabalho pela frente.”

No plano internacional, João Silva conta já com quatro internacionalizações pela Seleção Nacional sub-16 de Portugal, confirmando o seu potencial e a crescente afirmação no panorama do futebol jovem português.