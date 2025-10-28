Madeira Underwater despede-se do Porto Santo (com vídeo e fotos)

Hoje decorre o segundo dia de competição do Madeira Underwater 2025, um evento de nível internacional que reúne três vertentes de prova: a Taça do Mundo da Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas (CMAS) de Fotografia e Vídeo Subaquático, a 2.ª e última etapa do Campeonato de Portugal e a Taça de Portugal. Após o primeiro dia na ilha do Porto Santo, o cenário subaquático das ilhas volta a brilhar.

Manhã / tarde | ajustamento de horário

Na parte da manhã, os participantes realizaram o seu mergulho conforme programado, aproveitando condições excelentes de visibilidade, fauna marinha abundante e cenários naturais únicos — uma verdadeira montra para a fotografia e o vídeo subaquáticos. Assim que as condições meteorológicas mudaram, a organização decidiu reagendar os mergulhos da tarde para a manhã, de modo a garantir as melhores condições de prova e a segurança de todos. Esta decisão permite aos atletas tirar pleno partido de duas imersões com qualidade e sem comprometer o desempenho.

Cenário à medida da excelência

O ambiente natural do Porto Santo volta a mostrar porque é um dos destinos de referência para eventos de mergulho. As águas cristalinas, o relevo submarino vulcânico, a riqueza da vida marinha e os recifes artificiais oferecem um palco magnífico para capturar imagens únicas.Num registo complementar, a transição para a ilha da Madeira realça ainda mais o apelo: entre quinta-feira e sexta-feira, os participantes poderão explorar zonas de mergulho selecionadas, combinando cenário atlântico e infraestruturas de nível internacional.

Próximas etapas — ilha da Madeira

Depois do dia de hoje, a competição muda-se para a ilha da Madeira, onde as provas se realizam na quinta-feira e sexta-feira. Aqui, os pontos de Mergulho serão: Reserva Natural do Garajau, Baixa das Moreias, Baixa da Cruz e Blue Hole. A mudança de cenário potencia uma diversidade ainda maior de ambientes subaquáticos — convidando os participantes a explorar paisagens costeiras distintas, promovendo simultaneamente a região como destino de mergulho de excelência.

Sobre o evento

O Madeira Underwater 2025 é uma competição internacional de fotografia e vídeo subaquáticos que se realiza de 26 de Outubro a 2 de Novembro, incluindo provas na ilha do Porto Santo (26-29 Outubro) e na ilha da Madeira (30 Outubro-2 Novembro).Este ano, o evento integra oficialmente a Taça do Mundo CMAS de Fotografia e Vídeo Subaquático, marcando mais um passo no reconhecimento global do potencial das ilhas para o mergulho.

Organizado pela Associação de Natação da Madeira em parceria com a Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, o evento oferece uma plataforma para atletas nacionais e internacionais captarem imagens únicas, trocarem experiências e promoverem a preservação do património marinho da região.