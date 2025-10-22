Madalena Costa: “Título representa todas as coisas que abdiquei”

A madeirense Madalena Costa, de 17 anos, fez hoje história ao sagrar-se campeã mundial de seniores de patinagem artística, estilo livre, em Pequim, na China.
Madalena Costa, que ainda cumpre o seu primeiro ano de júnior e este ano se sagrou tetracampeã europeia, tornou-se na primeira patinadora portuguesa a conquistar o título mundial sénior na disciplina.
“Sinto-me muito feliz. Muito satisfeita com a minha capacidade de estar no escalão com atletas mais velhas e de conseguir fazer aquilo a que me tinha proposto”, considerou Madalena Costa.
A patinadora nacional reforça o feito com o facto de a nível mundial ser a mais jovem de sempre a realizar esta conquista, conseguindo também a maior pontuação de sempre em todos os escalões da patinagem artística mundial feminina (260.15).
“Sinto-me muito realizada com o trabalho que foi feito com a minha equipa técnica e ainda com mais motivação para alcançar novos títulos e a continuar a fazer história na modalidade”, afirmou.
Madalena Costa terminou com a pontuação 260.15 no total das provas de programa curto e longo, à frente da italiana Cioia Fiori (224.76), prata, e da espanhola Sira Bella Gallardo (185.66), bronze, tendo as compatriotas Catarina Craveiro e Mariana Almeida terminado em sétimo (151.78) e oitavo (142.91), respetivamente.
“Este título representa todas as coisas que abdiquei e todas as horas que passei a treinar enquanto os meus amigos se divertiam. Todos aqueles dias que não me apetecia treinar mas com ajuda da minha mãe, que é a minha treinadora, consegui superar esses obstáculos”, explicou.
Madalena Costa disse ainda que o ouro representa todas as quedas que custaram um pouco mais a levantar e todas as vezes que duvidou de si, bem como de outras pessoas que também duvidaram, e que o título representa tudo isso e muito mais.
“Representa a Madalena pequenina que tinha sonhos muito grandes, mas provavelmente não tão grandes como estar a competir no campeonato do mundo com 17 anos e sair com a medalha de ouro”, adiantou.
A patinadora disse ainda que o título mundial traduziu todo o trabalho e ambição que é cada vez maior, apesar dos muitos títulos que já conquistou.
“Agora é ir para casa, descansar e aproveitar este momento tão especial e depois começar a preparar a próxima época”, finalizou.
Esta é a primeira medalha de ouro de sempre, em patinagem livre, no escalão de seniores, para Portugal.
Madalena Costa, que completou 17 anos em 14 de outubro, está este ano a competir no escalão de seniores, tendo já conquistado o Campeonato da Europa em setembro.
O representante legal da empresa contratada pela Carris para a manutenção do elevador da Glória vai ser ouvido na quinta-feira no Departamento de Investigação...