II Liga: Mexidas na defesa do Marítimo para duelo com FC Porto B

Face aos castigos do lateral Xavi Grande e do central Romain Correia, o técnico do Marítimo foi obrigado a fazer duas alterações no onze inicial para o encontro desta tarde frente ao FC Porto B, a contar para a 25.ª jornada da II Liga.

Nesse sentido entram para o onze Igor Rossi e Júnior Almeida, para a lateral direita e centro da defesa, respetivamente.

Onze do Marítimo: Samú Silva, Igor Julião, Júnior Almeida, Noah Madsen, Paulo Henrique, Raphael Guzzo, Vladan Danilovic, Carlos Daniel, Simo Bouzaidi, Adrián Butzke e Martín Tejón.

No banco de suplentes verde-rubro: Alfonso Pastor, Afonso Freitas, Ibrahima Guirassy, Rodrigo Andrade, Marco Cruz, Francisco Goms, Peña Zauner, José Melro e Preslav Borukov.

Onze do FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Dinis Rodrigues, Felipe Silva, Gabriel Brás, Kaio Henrique, João Teixeira, Domingos Andrade, Kauê Rodrigues, Gonçalo Sousa, Leonardo Vonic e Tiago Andrade

No banco de suplentes portista: Diogo Fernandes, António Ribeiro, Luís Gomes, Mateus Mide, Tiago Silva, Bernardo Lima, André Olveira, Trofim Melnichenko e Duarte Cunha.

O Marítimo lidera a II Liga com 47 pontos, ao passo que o FC Porto B é 6.º classificado, com 37.