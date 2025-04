Gouveia não se recandidata à Câmara do Funchal

O ex-presidente e atual vereador do PS acaba de fazer anúncio público. Diz que não se revê na atual liderança do partido na Madeira.

“Depois de uma reflexão consciente e responsável, ponderando factores pessoais, políticos e institucionais, tomei a decisão de não me recandidatar à presidência da Câmara Municipal do Funchal nas próximas eleições autárquicas”, afirma numa sua rede social.

O autarca explica que a vida política é feita de ciclos e que o seu, na Câmara do Funchal, chegou ao fim. Adianta como explicação para esta decisão a ideia fazer um intervalo na vida pública e dar maior dimensão à vida pessoal e familiar.

Politicamente, acrescenta um dado relevante. Diz que a decisão que acaba de comunicar também está relacionada com o contexto político regional. “a actual conjuntura política também é clara: o Partido Socialista perdeu o espaço de alternativa no Funchal e na Madeira, e não apresenta hoje, infelizmente, a capacidade de liderar um projeto mobilizador.”

Neste sentido, o vereador do PS na CMF assume que já não se revê “nas atuais lideranças regionais e defendo que, após a pesada derrota nas últimas eleições, seria necessária uma renovação política que ainda não aconteceu”.

”Sem laços de confiança recíproca, dificilmente se constrói um caminho de sucesso. Por isso, darei, no panorama autárquico, esse exemplo de maturidade política abrindo espaço ao partido para encontrar novas formas de participação, novas linguagens e novos protagonistas, alinhados com a sua actual estratégia”, adianta.

A mesma nota, deixa uma série de agradecimentos e a garantia de que deixa este ciclo dentro de meses: “Sairei no final deste mandato com a tranquilidade de quem deu o melhor de si à sua cidade, com a consciência limpa e com a certeza de que sempre procurei fazer política com dignidade, verdade e dedicação.”