Chega denuncia irregularidades em cinco freguesias do Funchal

A candidatura do Chega enviou há instantes, às redações, nota de que há ”irregularidades graves nas mesas de voto” na capital madeirense.

E indica situações que considera ilegais nas freguesias de São Pedro, São Martinho, Santo António, São Roque e Santa Luzia.

Em São Pedro, diz o Chega, “foi observado um carro branco descaracterizado, cuja função ninguém consegue esclarecer, mas tudo indica tratar-se de um veículo utilizado para transportar eleitores. Este carro tem sido manobrado por um indivíduo que, durante a campanha eleitoral, conduziu o carro de campanha do PSD.”

Além disso, o Chega acusa o presidente da Junta, Manuel Filipe, de “ter sido visto a circular entre as mesas de voto”.

“À porta da mesa de voto estão ainda diretores regionais e indivíduos ligados ao PSD, num ambiente de pressão absolutamente inadmissível. No estacionamento até abrem a porta dos carros dos eleitores”, acrescenta a mesma nota.

Em São Pedro, o Chega diz que não foram vistos boletins em braille.

Em Santo António “as irregularidades são medonhas: carros do SESARAM e carrinhas descaracterizadas têm sido vistos a transportar eleitores, uma prática que levanta sérias suspeitas”.

Em São Roque, “circulam várias carrinhas da Câmara Municipal do Funchal, também envolvidas no transporte de pessoas. Estranho é que os transportados não são portadores de necessidades especiais e/ou qualquer deficiência”.

Em Santa Luzia, o presidente também circula entre as mesas de voto, acusa o partido.

“Estas situações configuram uma vergonha para a democracia e um atentado à transparência e à liberdade do voto” acusa o comunicado assinado por Luís Filipe Santos.