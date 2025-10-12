Chega denuncia irregularidades em cinco freguesias do Funchal

A candidatura do Chega enviou há instantes, às redações, nota de que há ”irregularidades graves nas mesas de voto” na capital madeirense.
E indica situações que considera ilegais nas freguesias de São Pedro, São Martinho, Santo António, São Roque e Santa Luzia.
Em São Pedro, diz o Chega, “foi observado um carro branco descaracterizado, cuja função ninguém consegue esclarecer, mas tudo indica tratar-se de um veículo utilizado para transportar eleitores. Este carro tem sido manobrado por um indivíduo que, durante a campanha eleitoral, conduziu o carro de campanha do PSD.”
Além disso, o Chega acusa o presidente da Junta, Manuel Filipe, de “ter sido visto a circular entre as mesas de voto”.
“À porta da mesa de voto estão ainda diretores regionais e indivíduos ligados ao PSD, num ambiente de pressão absolutamente inadmissível. No estacionamento até abrem a porta dos carros dos eleitores”, acrescenta a mesma nota.
Em São Pedro, o Chega diz que não foram vistos boletins em braille.
Em Santo António “as irregularidades são medonhas: carros do SESARAM e carrinhas descaracterizadas têm sido vistos a transportar eleitores, uma prática que levanta sérias suspeitas”.
Em São Roque, “circulam várias carrinhas da Câmara Municipal do Funchal, também envolvidas no transporte de pessoas. Estranho é que os transportados não são portadores de necessidades especiais e/ou qualquer deficiência”.
Em Santa Luzia, o presidente também circula entre as mesas de voto, acusa o partido.
“Estas situações configuram uma vergonha para a democracia e um atentado à transparência e à liberdade do voto” acusa o comunicado assinado por Luís Filipe Santos.
A taxa de abstenção nas eleições autárquicas de hoje ficará entre 43% e 48,3%, de acordo com projeções divulgadas pela RTP, pela SIC e pela CNN Portugal....
Já está tudo preparado na sede do PSD, no concelho de São Vicente, para acompanhar ao detalhe os resultados da noite eleitoral deste domingo, 12 de outubro....
A poucos minutos do fecho das urnas, a cabeça de lista pelo JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz estava a verificar os últimos preparativos da sala da...
As urnas para as eleições autárquicas fecharam hoje às 19:00 no território continental e na Madeira, encerrando nos Açores uma hora depois, devido à diferença...
O líder do PS antecipou hoje uma longa noite eleitoral com “tudo muito empatado em todo o lado”, considerando que depois das legislativas “havia pessoas...
O chefe de Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, reivindicou hoje uma vitória sobre o movimento radical palestiniano Hamas na guerra em Gaza ao longo dos...
O candidato do PSD/CDS à presidência da Câmara Municipal do Funchal chegou há instantes à sede do PSD.
O quartel-general da coligação “Funchal Sempre Melhor”...
Um acidente ocorrido esta tarde no túnel da Quinta Grande, na via rápida no sentido Ribeira Brava–Funchal, provocou três feridos ligeiros e está a causar...
A abstenção nas eleições autárquicas de hoje deverá situar-se entre os 43,3% e os 48,3%, segundo sondagens divulgadas pelas estações televisivas SIC e...
O líder regional do CDS-PP, José Manuel Rodrigues, apelou este domingo à participação dos eleitores nas eleições autárquicas, sublinhando a importância...