O presidente do Governo Regional inaugurou, hoje, o Port House, um prédio com dois restaurantes localizados na Avenida Sá Carneiro.

O novo edifício branco vizinho da discoteca Vespas é um investimento privado e ainda não está totalmente concluído.

O restaurante Grill House, no primeiro andar, continua em obras e só deverá abrir portas no dia 6 de junho, mas o Jin Garden, no segundo piso, tem abertura marcada para amanhã.

Questionado pelos jornalistas sobre a presença no último dia de campanha eleitoral num espaço inacabado, Miguel Albuquerque respondeu que foi “convidado pelos empresários” para estar presente na inauguração deste “investimento privado”.

“Continuo a ser presidente do Governo e esta não é uma obra pública”, justificou.

Renato Vieira, sócio-gerente do Carvão, o restaurante que está em fase de obras, explicou que a inauguração “é do prédio” Port House e não do restaurante. “Obviamente que fizemos questão que, como estava a ser inaugurado o prédio, que mostrássemos às pessoas a evolução do espaço, porque há muita gente curiosa”.

Já Gonçalo Abreu, do restaurante Jin Garden, que já está pronto e abre ao público amanhã, referiu que o restaurante oferece diferentes ambientes, sendo um lugar onde é possível comer, relaxar ao final da tarde e divertir-se à noite.

A comida é asiática – chinesa, tailandesa, japonesa, indiana, por exemplo – e tem um ambiente interior e um ambiente exterior, numa ampla varanda.