78 acidentes rodoviários com 30 feridos e sem vítimas mortais

Entre os dias 7 e 13 de novembro, a Polícia de Segurança Pública (PSP) registou 78 acidentes rodoviários, segundo dados divulgados pelo Comando Regional da Madeira. Apesar do elevado número de ocorrências, não há registo de vítimas mortais.

O concelho do Funchal concentrou a maior fatia da sinistralidade, com 36 acidentes, dos quais resultaram 21 feridos ligeiros. Seguem-se Santa Cruz, com 14 acidentes e dois feridos e Câmara de Lobos, com 12 acidentes e três feridos ligeiros.

Machico registou sete acidentes, enquanto Ribeira Brava contabilizou quatro. Santana somou três ocorrências, São Vicente duas, e Porto Moniz e Calheta apenas uma cada. Porto Santo não registou qualquer acidente durante o período analisado pela Polícia. No total, dos 78 acidentes resultaram 29 feridos ligeiros e um ferido grave, que ocorreu em Santa Cruz.