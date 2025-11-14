MADEIRA Meteorologia
78 acidentes rodoviários com 30 feridos e sem vítimas mortais

    PSP registou um total de 78 acidentes de viação na última semana.
Paulo Graça

Jornalista

14 Novembro 2025
15:54
Entre os dias 7 e 13 de novembro, a Polícia de Segurança Pública (PSP) registou 78 acidentes rodoviários, segundo dados divulgados pelo Comando Regional da Madeira. Apesar do elevado número de ocorrências, não há registo de vítimas mortais.

O concelho do Funchal concentrou a maior fatia da sinistralidade, com 36 acidentes, dos quais resultaram 21 feridos ligeiros. Seguem-se Santa Cruz, com 14 acidentes e dois feridos e Câmara de Lobos, com 12 acidentes e três feridos ligeiros.

Machico registou sete acidentes, enquanto Ribeira Brava contabilizou quatro. Santana somou três ocorrências, São Vicente duas, e Porto Moniz e Calheta apenas uma cada. Porto Santo não registou qualquer acidente durante o período analisado pela Polícia. No total, dos 78 acidentes resultaram 29 feridos ligeiros e um ferido grave, que ocorreu em Santa Cruz.

Colisões representam maioria das ocorrências

A análise por tipologia revela que a grande maioria dos acidentes corresponde a colisões (63). Registaram-se ainda quatro atropelamentos, nove despistes e duas ocorrências classificadas como “outras”.

A PSP reforça a necessidade de condução prudente, sobretudo em períodos de maior circulação e condições meteorológicas adversas, para reduzir o número de sinistros na região.

