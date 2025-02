A aluna Jaqueline Nunes e a docente Paula Araújo, da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, foram as convidadas de Marina Silva em mais uma edição do podcast ‘Erasmus + Ação’. Aos microfones da JMFM, discente e professora partilharam as suas experiências numa mobilidade até à Roménia, focando ainda as aprendizagens sobre a cultura do país.